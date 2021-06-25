يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن تنسيق الثانوية العامة في 4 محافظات 2021، والذي تم إعلانه في كل من محافظتي بني سويف والشرقية، ومن المقرر إعلانه في القاهرة والجيزة خلال أيام.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التنسيق سواء للثانوية العامة أو الثانوية التجارية أو الفنية أو الفندقية أو الزراعية، يتم على أساس درجات الطالب التي حصل عليها في امتحانات الفصل الدراسي الثاني فقط، وأن الدرجة العظمى هي 280 درجة، موضحة أن التنسيق يتم إعلانه من قبل كل محافظة ويختلف من محافظة لأخرى.

تنسيق الثانوية العامة جميع المحافظات 2021.. 240 في بني سويف

في محافظة بني سويف، أكدت مديرية التربية والتعليم، أن تنسيق الثانوية العامة 2021 للقبول، هو 240 درجة، بعد اعتمادها من الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، لطلاب الشهادة الإعدادية العامة للعام 2020/ 2021.

وأوضحت المديرية أن الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام الدراسي الجديد، تم اعتماده بعد إجراء بيان بالمجموع التكراري، وأن عدد الطلاب المتوقع إلحاقهم بالصف الأول الثانوي هو 15 ألفًا و181 طالبًا وطالبة.

وأضافت مديرية التربية والتعليم، أن عدد فصول الصف الأول الثانوي هو 330 فصلًا، مؤكدة أن الكثافة التي تتناسبت مع هذا المجموع هي 46 طالبًا وطالبة للفصل الواحد، مشيرة إلى أن جملة المتقدمين للامتحان من طلاب الشهادة الإعدادية بلغوا نحو 50 ألفًا و729 طالبًا وطالبة.

تنسيق الثانوية العامة جميع المحافظات 2021.. 238 في الشرقية

وفي محافظة الشرقية، أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، تنسيق الثانوية العامة 2021، موضحة أن التنسيق يبدأ بـ238 درجة، وفق ما اعتمده الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مؤكدة أن هذه الدرجة هي الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام، موضحة أن الحد الأدنى للثانوي العام خدمات بلغ نحو 217 درجة، والثانوي الخاص بلغ 140 درجة، وأن الفصول المتاحة للقبول بالصف الأول الثانوي تبلغ 1130 فصلًا دراسيًا.

وفي محافظة الغربية بلغ تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى 236 درجة، ومن المقرر إعلان تنسيق الثانوية العامة في محافظة القاهرة والجيزة خلال أيام.