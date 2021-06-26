انطلاق الامتحان التجريبي الثالث في الإنجليزية والرياضيات لطلاب 3 ثانوي

يؤدي، اليوم، طلاب الثانوية العامة، الامتحان التجريبي الثالث في مادتي اللغة الأجنبية الأولى والرياضيات البحتة فرع التفاضل والتكامل من المنزل، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم توفير أسئلة الامتحانات على موقعها الإلكتروني من خلال هذا الرابط، باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية بالنسبة لامتحان التفاضل والتكامل، وكذلك توفير الإجابات بعدها بوقت قليل.

وأشارت الوزارة إلى أن الامتحانات تُعقد بنمط الأسئلة الموضوعية التي تعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم، ولا توجد أي أسئلة مقالية بها.

وأضافت الوزارة، أن الامتحان التجريبي الثالث يعتبر محاكاة كاملة لامتحانات الثانوية العامة النهائية، وفرصة لتدريب الطلاب على نمط الأسئلة الموضوعية الاختيارية، مشيرة إلى أنه يجرى حالياً دراسة كافة النواحي الفنية في الامتحان التجريبي لوضع سيناريوهات نهائية لامتحانات الثانوية العامة 2021.

«شوقي»: لا نية لإلغاء فرعي القصة والتعبير في امتحان «العربية»

وتابعت وزارة التربية والتعليم، بأن الامتحان التجريبي الثالث ينتهي يوم الاثنين 28 يونيو الجاري بمادة اللغة العربية، لافتة إلى توفير منصات تعليمية عديدة للطلاب حتى يتمكنوا من التدريب على نظام الامتحانات الجديد، وفهم المقرر الدراسي، أبرزها محتوى «نجوى ليمتد» ومنصة إدارة التعلم، وبنك المعرفة المصري، ومنصة البث المباشر وحصص مصر التعليمية.

جدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أن الامتحانات النهائية ستُعقد في لجان مراقبة جيداً، ووسط تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا، مشددًا أنه لا توجد أي نية لإلغاء فرعي القصة والتعبير من الامتحان، أن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وضع آليات معينة لأسئلتهما.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أنه سيتم الاعتماد على تقنيات جديدة تحجم الغش في اللجان الامتحانية، مشدداً على الطلاب بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات وعدم الاهتمام بما يثار على السوشيال ميديا بشأن أعمال التسريب.