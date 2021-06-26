إحباط تهريب شعاب مرجانية وكائنات بحرية نادرة بقرية البضائع

أحبط رجال الجمارك، بالساحة المبردة بقرية البضائع، بمطار القاهرة، برئاسة محمد حافظ، مدير الجمرك، محاولة محاولة تهريب عدد من الشعاب المرجانية والكائنات البحرية النادرة، بالمخالفة لاتفاقية سايتس CITES لحماية الكائنات المهددة بالانقراض، وقانون شئون البيئة رقم 4 لسنة 1994، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ضبط شعاب مرجانية وكائنات بحرية نادرة

واشتبه، رجال الجمرك في أثناء وردية آخر الليل، في مشمول البيان الجمركي، رقم 35367 لسنة 2021 باسم شركة (أ . ف . ج .ل)، مصدر على رحلة ميدل ايست المتجهه إلى لبنان، وهو طبقا للمستندات المقدمة، عبارة عن 10 طرود أسماك زينة.

20 قطعة شعاب مرجانية وشقائق النعمان و12 نجمة بحرية

وبالعرض على، محمد حافظ، مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة، برئاسة عصام عطية مدير الحركة، وسليمان كمال رئيس الوردية، أيمن حسن رئيس قسم الحركة، وإسلام قاسم مأمور التعريفة، وتبين وجود 9 طرود مطابقة للمستندات المقدمة، والطرد العاشر يحتوى على 20 قطعة من الشعاب المرجانية وشقائق النعمان، و12 نجمة بحرية، بالإضافة إلى مجموعة من أسماك الزينة.

توصية بتسليم الطرد لمحميات البحر الأحمر ومعهد علوم البحار بالغردقة

وتم العرض على لجنة مشتركة من الثروة السمكية، واللجنة العلمية لشئون الحياة البحرية، ومكتب الحياة البرية، والتي أكدت أن هذه الأصناف، من الكائنات البحرية النادرة، الممنوع تصديرها ومخالفة لقانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية، وأوصت بتسليم الطرد إلى محميات البحر الأحمر، ومعهد علوم البحار بالغردقة.

وقرر أحمد الشهاوي، مدير عام جمارك الصادرات الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 1 لسنة 2021، بعد العرض على هالة محمود، رئيسة الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية.

تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات، الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.