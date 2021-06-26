عاجل.. مصرع وإصابة عاملين انقلبت سيارة غاز عليهما بالمنوفية

شهدت قرية «العراقية»، التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، انقلاب سيارة غاز، مما أسفر عن مصرع عامل وإصابة آخر، من العاملين في مشروع الغاز الطبيعي بالقرية، نتيجة سقوط سيارة الغاز عليهما، وتجمع العشرات من الأهالي في محيط الواقعة، لمحاولة إنقاذ العاملين، وأخطروا مركز شرطة الشهداء والإسعاف لنقلهما إلى المستشفى.

تفاصيل انقلاب سيارة غاز بالمنوفية ووفاة عامل وإصابة آخر

وأكدت مصادر أمنية، في تصريحات لـ«الوطن»، مصرع عامل بشركة الغاز في قرية «العراقية»، بمركز الشهداء، يُدعى «م. ع.»، إثر انقلاب سيارة غاز محمله بالأنابيب، وإصابة عامل آخر، تم نقل العامل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وايداع جثمان العامل المتوفي ثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة العامة.

انقلاب سيارة غاز بالمنوفية

وأضافت المصادر أن عدداً من الأهالي تجمعوا في مكان الحادث، وحاولوا رفع السيارة لإنقاذ العاملين، وأخطروا قسم الشرطة، وتم تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على السيارة وقائدها، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة.

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة الشهداء، يفيد بوفاة عامل في شركة الغاز وإصابة آخر، إثر انقلاب سيارة محملة باسطوانات البوتاجاز عليهما، وتم تحرير محضر بالواقعة، ونقل المصاب إلى المستشفى، بينما تم التحفظ على جثة المتوفي في مشرحة المستشفى، وكذلك التحفظ على السيارة المتسببة في الحادث وسائقها، قيد التحقيق، وتم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

وأكد شهود عيان لـ«الوطن» أن السيارة انقلبت أثناء مرورها في منطقة مخصصة لتوصيل الغاز الطبيعي، مما أدى إلي فقدان السائق السيطرة عليها، وتسبب ذلك في انقلابها وسقوطها على اثنين من العمال، أثناء عملهما في توصيل الغاز الطبيعي بالقرية، وحاول عدد من الأهالي إنقاذهما، إلا أن أحدهما لفظ أنفاسه، متأثراً بإصابته.