علا غانم تكشف أصعب موقف مرت به.. وهذا سر هروبها من المصريين في أمريكا

كشفت الفنانة علا غانم، عن أصعب المواقف وأقسى مشاهد عاشتها في حياتها، فذكرت أنه من أكثر المشاهد القاسية التي عاشتها عدم مقدرتها على حضور حفل تخرج ابنتها بسبب تصوير أحد الأعمال الفنية، وهو ما وصفته بالأمر القاسي للغاية عليها، كونها كان عليها عمل تصوير، «رغم أن التصوير كان واقف لكن المنتج قعدني فترة وقتها في البيت تحت الطلب».

وأضافت «غانم»، خلال حوارها في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة «أون»، أنها أثناء وجودها في الولايات المتحدة لم يكن أحد يعلم أنها تعمل ممثلة في مصر، ولكن عّرفوا مؤخرًا هذا الأمر، كما أنها كانت تهرب من الجاليات المصرية والعربية هناك حتى لا يعرفونها، مبررة هذا الأمر بأنها كانت تريد أن تسعى للحرية، «كنت بداري وشي ومش عاوزه حد يعرفني، لأني كنت عاوزة حريتي».

وتابعت: «قولت بقى كفاية السنوات اللي ضاعت من عمري لازم يبقى فيه حرية، بس مش عاوزة أقول عليها ضاعت لأني قدمت حاجات حلوة جدًا على مدار الـ 18 سنة اتخذت فيهم من بيتي وبناتي، ولأني كنت ملتزمة وواخدة عهد على نفسي أن بناتي لما يطلبوا مني حاجة لازم تتحقق، عشان كده كنت بشتغل زي الحمار».