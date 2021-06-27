إصابة 4 أشخاص في حادثي سير بطرق بني سويف

أصيب 4 أشخاص في حادثي سير متفرقين بطرق محافظة بني سويف، اليوم، الأول إثر تصادم سيارتين ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي بحري كمين سمسطا، والثاني انقلاب دراجة نارية بدائري قرية الكوم الأحمر بمركز بني سويف، وجرى نقلهم لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

في الحادث الأول؛ أصيب شخصان إثر انقلاب دراجة نارية بالطريق الدائري بمركز بني سويف أمام قرية الكوم الأحمر، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، تحت إشراف الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب بجامعة بني سويف.

وتبين أن المصابين هما؛ «ناجي.س.ع» 50 عامًا، مقيم بقرية الكوم الأحمر، مصابًا بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، و«هيام.م.ت» 40 عامًا، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم.

أما الحادث الثاني؛ تلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية لأمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي بحري كمين سمسطا، ما أسفر عن إصابة شخصين والذي وجه بسرعة نقلهما إلى اقرب مستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية ورفع أثار الحادث.

وانتقلت سيارتين إسعاف إلى مكان الحادث حيث جرى نقل المصابان إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج والاسعافات الأولية.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضرين بالحادثين، ونقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، ورفع أثارهما من الطريقين.