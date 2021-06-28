حظك اليوم الإثنين 28-6-2021 برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي

يشعر مولود برج العذراء بالقلق دائما على الأشخاص القريبين منه، كما أنّه صادق في مشاعره وأحاسيسه ويكره الكذب في كل الظروف.

وتتسم إمراة العذراء بقدرتها على تحليل شخصيات المحيطين بها، ويصعب إرضائها بسهولة، ورجل العذراء مخلص لشريكة حياته، الأمر الذي يجعل علاقته ناجحة ولها طابع مرح ومريح في الوقت ذاته.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يمنحك اليوم نشاطا وحيوية، وتحسن تنظيم وقتك وجهودك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، الشمس في منزل الأصدقاء تفتح أمامك الأبواب لتعيش أوقات حلوة مع الأحباب ومع أصدقاء مخلصين.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان وائل كفوري، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.