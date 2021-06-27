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حظك اليوم الأحد 27-6-2021 برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
01:01 ص | الأحد 27 يونيو 2021
برج الدلو

برج الدلو

مولود برج الدلو يحب الاستقلالية، ويفضل استخدامها في اتخاذ قراراته، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في برجك ويمنحك ذلك قدرة على إنجاز أعمالك بإتقان.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي اليوم يعدك بأوقات هانئة وقد تستقبل اليوم بمزاج جيد.

 

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة سعاد حسني، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يناير. 

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