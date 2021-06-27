رئيس التحرير

محمود مسلم

حظك اليوم الأحد 27-6-2021 برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
01:01 ص | الأحد 27 يونيو 2021
حظك اليوم برج العقرب

حظك اليوم برج العقرب

مولود برج العقرب يتمسك بحلمه ويسعى لتحقيق هدفه مهما كانت الخسائر، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

معاكسة المريخ مستمرة.. كن مستعدا للتغيير بدلا من الندم على الماضي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس، وقد ينشأ اليوم سوء تفاهم مع أحد الأقارب.. تجنّب الجدال كي لا تعكّر صفو يومك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان محمد حماقي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 نوفمبر.

اقرأ المزيد:

حظك اليوم السبت 26-6-2021 برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم الجمعة 25-6-2021 برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم الخميس 24-6-2021 برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم الأربعاء 23-6-2021 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم الثلاثاء 22-6-2021 برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم الاثنين 21-6-2021 برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم الأحد 20-6-2021 برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم السبت 19-6-2021 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي