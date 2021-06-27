حظك اليوم الأحد 27-6-2021 برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج العقرب يتمسك بحلمه ويسعى لتحقيق هدفه مهما كانت الخسائر، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

معاكسة المريخ مستمرة.. كن مستعدا للتغيير بدلا من الندم على الماضي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس، وقد ينشأ اليوم سوء تفاهم مع أحد الأقارب.. تجنّب الجدال كي لا تعكّر صفو يومك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان محمد حماقي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 نوفمبر.