حظك اليوم الأحد 27-6-2021 برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الميزان اجتماعي يساعد الناس على المصالحة وإزالة الكره والخلافات بينهم، وذكي لكنه يتخبط أحيانًا في مزاج مشوش، ولا يتخذ قرارته إلا بعد التماسها ودراستها، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

تعمل بجدية ويحالفك الحظ في كل عمل تنجزه وتوظف جيدا طاقاتك وتبدو مبتكرا.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يعدك اليوم بفترة مثالية للحب وتتواصل بود مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة سمية الخشاب، ويوافق تاريخ ميلادها 20 أكتوبر.