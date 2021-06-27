حظك اليوم الأحد 27-6-2021 برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي

تحب أنثى برج الجدي الوصول إلى مراتب عالية خاصة فيما يتعلق بالعمل، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

تنافر القمر مع المريخ قد يجلب لك ضغوطا مهنية ومالية، وعليك أن تراجع جيدا خطواتك وحساباتك تفاديا للخسائر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

المريخ في منزلك الثامن يمنحك طاقة عاطفية، ويدفعك للتقدم بحب نحو من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الإعلامية منى الشاذلي، ويوافق تاريخ ميلادها 23 ديسمبر.