في 13 نقطة.. تفاصيل الإجراءات التنظيمية لاختبارات القدرات 2021-2022

أقرّ المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عدد من الإجراءات التنظيمية لاختبار القدرات للكليات التي يستدعي الالتحاق بها اجتياز عدد من اختبارات القدرات بالكليات 2021، تمهيدا لتطبيقها خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة 2021.

عدم السماح لأولياء الأمور بدخول اختبارات القدرات مع الطلاب

وترصد السطور التالية، التوجيهات النهائية للكليات بشأن اختبارات القدرات 2021 للعام الجامعي 2021-2022، كما يلي:

1- توفير أماكن ملائمة لاستيعاب الطلاب المتقدمين، حيث يتم التوجيه بترك مسافة بين كل طالب وآخر لا تقل عن متر ونصف المتر، وتحقيق أقصى درجات التباعد الاجتماعي في ظل إجراءات مواجهة كورونا.

2- دعم الجامعات للكليات التي تتطلب اختبارات قدرات بالموارد البشرية اللازمة من كليات أخرى إذا تطلب الأمر.

الموقع لن يفتح مرة ثانية للتسجيل لاختبارات القدرات بعد إعلان النتائج

3- توفير الدعم المادي للكليات لشراء مستلزمات اختبارات القدرات من أوراق للطباعة وأوراق الرسم بالأحجام المطلوبة للاختيار وغير ذلك من متطلبات.

4- تشكيل لجان متابعة داخلية يرأسها نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب لمتابعة اختبارات القدرات.

5- توفير مستلزمات الوقاية للكليات وتطهيرها وتوفير الكمامات والمواد الكحولية اللازمة للتعقيم طوال فترة اختبارات القدرات.

6- التأكيد على الكليات بعدم استخدام أي أدوات أو أجهزة من قبل الطلاب تسهل عملية نقل فيروس كورونا بين الأشخاص، وإيجاد حلول بديلة لكليات التربية الموسيقية والرياضية، وتوجيه المتقدمين بإحضار الأدوات الخاصة بهم، لإظهار القدرات الموسيقية أو الرياضية لاختبار الطلاب الموهوبين.

7- التأكيد على رؤساء لجان الكنترولات المختلفة بمراجعة شخصية الطالب المتقدم لاختبارات القدرات.

8- التأكيد على وجود لجان ثلاثية للتصحيح في كليات الفنون ووضع معايير موحدة للتصحيح.

9- عدم السماح لأولياء الأمور نهائيا بالدخول للكليات، ويكون التعامل مع الطلاب الراغبين في أداء الاختبارات فقط.

10- التشديد على عدم دخول الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة مع الطلاب.

11- تتولى كل جامعة التيسير على الطلاب، بفتح معامل الحاسبات بكلياتها لخدمة أبناء المنطقة الكائنة بها الكليات خلال مراحل التكنسيق الإلكتروني، واتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

12- حال تخلف الطالب عن موعد اختبارات القدرات 2021-2022، الذي تمّ حجزه في كلية ما، يلغى حجزه ويعتبر كأن لم يكن، حيث يعتبر الطالب غير راغب في الاختبار.

13- بعد إعلان نتائج الكليات وإعلان الحد الأدنى، لا يسمح بإعادة فتح امتحان القدرات، حيث جرى تحديد حد أدنى للكلية أو التخصص.