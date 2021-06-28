مواعيد القطارات المكيفة قبلي وبحري.. لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب

أعلنت هيئة السكة الحديد، عن مواعيد القطارات المكيفة قبلي وبحري، بعد إجراء بعض التعديلات البسيطة على مواعيد انطلاق الرحلات من المحطات الرئيسة على مستوى الجمهورية، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، لافتة إلى أن جميع القطارات العاملة تخضع لصيانات وكشف دوري قبل انطلاق الرحلات، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، وحركة مسير القطارات.

السكة الحديد: تعديلات بسيطة على مواعيد القطارات المكيفة قبلي وبحري

وقالت هيئة السكة الحديد، إنه تم إدخال بعض التغييرات على مواعيد القطارات المكيفة قبلي وبحري، حتى تتناسب جموع الركاب، حيث أن قطارات السكك الحديدية تقل يوميا نحو مليون راكب، وتسعى وزارة النقل ممثلة في الهيئة، على نقل مليوني راكب يوميا عبر القطارات منتصف 2024، مؤكدة أن هناك تعليمات مشددة من قبل الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بعدم السماح لأى راكب باستقلال القطارات دون دفع قيمة تذكرة القطار.

وترصد «الوطن» مواعيد القطارات المكيفة قبلي وبحري بنحو:

أولا- مواعيد القطارات المكيفة قبلي:

1- قطار رقم 1902 القاهرة أسوان، موعد قيامه الساعة 00.20 بعد منتصف الليل.

2- قطار رقم 934 الإسكندرية الأقصر VIP، موعد قيامه من القاهرة الساعة 01.10 بعد منتصف الليل.

3- قطار رقم 978 القاهرة اسيوط VIP، موعد قيامه الساعة 06.30 صباحا.

4- قطار رقم 980 القاهرة أسوان VIP، موعد قيامه الساعة 08.00 صباحا.

5- قطار رقم 2010 القاهرة أسوان، موعد قيامه الساعة 10.00 صباحا.

6- قطار رقم 982 القاهرة أسوان، موعد قيامه الساعة 12.00 ظهرا.

7- قطار رقم 986 القاهرة الأقصر موعد قيامه الساعة 13.00 ظهرا.

8- قطار رقم 186 بورسعيد سوهاج مختلط «مكيف - مميز»، موعد قيامه من القاهرة الساعة 13.30 ظهرا.

9- قطار رقم 970 بورسعيد سوهاج، موعد قيامه من القاهرة الساعة 14.00 ظهرا.

10- قطار رقم 990 القاهرة سوهاج، موعد قيامه من القاهرة الساعة 16.00 بعد الظهر.

11- قطار رقم 2006 القاهرة أسوان VIP، موعد قيامه الساعة 17.15 بعد الظهر.

12- قطار رقم 2012 القاهرة أسوان، موعد قيامه الساعة 17.30 بعد الظهر.

13- قطار رقم 872 القاهرة أسيوط، موعد قيامه الساعة 17.45 بعد الظهر.

14- قطار رقم 988 القاهرة أسوان، موعد قيامه الساعة 19.00 بعد الظهر.

15- قطار رقم 84 القاهرة أسوان نوم موعد قيامه الساعة 19.20 بعد الظهر.

16- قطار رقم 86 القاهرة أسوان نوم موعد قيامه الساعة 19.45 بعد الظهر.

17- قطار رقم 88 الإسكندرية أسوان، موعد قيامه من القاهرة الساعة 20.00 مساء.

18- قطار رقم 2014 القاهرة أسوان VIP، موعد قيامه الساعة 21.00 مساء.

19- قطار رقم 976 القاهرة أسوان VIP، موعد قيامه الساعة 21.30 مساء.

20- قطار رقم 996 القاهرة أسوان، موعد قيامه الساعة 22.00 مساء.

21- قطار رقم 2008 الإسكندرية أسوان VIP، موعد قيامه الساعة 23.00 مساء.

22- قطار رقم 890 القاهرة سوهاج، موعد قيامه الساعة 23.30 مساء.

ومن مواعيد القطارات المكيفة قبلي

23- قطار رقم 977 الأقصر القاهرة، موعد قيامه الساعة 00.10 بعد منتصف الليل.

24- قطار رقم 83 أسوان القاهرة نوم، موعد قيامه الساعة 00.20 بعد منتصف الليل.

25- قطار رقم 1903 أسوان القاهرة، موعد قيامه الساعة 01.05 بعد منتصف الليل.

26- قطار رقم 87 أسوان القاهرة نوم، موعد قيامه الساعة 01.15 بعد منتصف الليل.

27- قطار رقم 185 سوهاج بورسعيد مختلط «مكيف - مميز»، موعد قيامه الساعة 01.40 بعد منتصف الليل.

28- قطار رقم 2009 أسوان القاهرة VIP، موعد قيامه الساعة 02.05 بعد منتصف الليل.

29- قطار رقم 871 أسيوط القاهرة، موعد قيامه الساعة 03.15 بعد منتصف الليل.

30- قطار رقم 85 أسوان القاهرة نوم، موعد قيامه الساعة 04.10 صباحا.

31- قطار رقم 997 أسوان القاهرة، موعد قيامه الساعة 04.35 صباحا.

32- قطار رقم 89 أسوان الإسكندرية، موعد قيامه الساعة 05.45 صباحا.

33- قطار رقم 989 أسوان القاهرة، موعد قيامه الساعة 06.40 صباحا.

34- قطار رقم 971 سوهاج بورسعيد، موعد قيامه من القاهرة الساعة 07.05 صباحا.

35- قطار رقم 991 سوهاج القاهرة، موعد قيامه من القاهرة الساعة 08.20 صباحا.

36- قطار رقم 987 الأقصر القاهرة، موعد قيامة من القاهرة الساعة 10.15 صباحا.

37- قطار رقم 891 أسوان القاهرة VIP، موعد قيامه من القاهرة الساعة 15.00 بعد الظهر.

38- قطار رقم 983 أسوان القاهرة، موعد قيامه الساعة 16.20 بعد الظهر.

39- قطار رقم 935 الأقصر الإسكندرية VIP، موعد قيامه الساعة 17.15 بعد الظهر.

40- قطار رقم 2013 أسوان القاهرة، موعد قيامه الساعة 22.10 مساء.

مواعيد القطارات المكيفة قبلي

41- قطار رقم 2007 أسوان القاهرة VIP، موعد قيامه الساعة 23.20 مساء.

42- قطار رقم 2015 أسوان القاهرة VIP، موعد قيامه الساعة 23.30 مساء.

ثانيا- مواعيد القطارات المكيفة بحري:

1- قطار رقم 119 القاهرة الإسكندرية مختلط «مكيف - مميز»، موعد قيامه الساعة 5.00 صباحا.

2- قطار رقم 903 القاهرة الإسكندرية، موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا.

3- قطار رقم 905 القاهرة الإسكندرية VIP مباشر، موعد قيامه الساعة 8.00 صباحا.

4- قطار رقم 901 القاهرة الإسكندرية، موعد قيامه الساعة 8.15 صباحا.

5- قطار رقم 1109 الفيوم الإسكندرية مختلط «مكيف - مميز»، موعد قيامه من القاهرة الساعة 8.35 صباحا.

6- قطار رقم 89 أسوان الإسكندرية، موعد قيامه من القاهرة الساعة 11.15 صباحا.

7- قطار رقم 913 القاهرة الإسكندرية، موعد قيامه الساعة 12.30 ظهرا.

8- قطار رقم 917 القاهرة الإسكندرية VIP مباشر، موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.

9- قطار رقم 919 القاهرة الإسكندرية، موعد قيامة الساعة 14.25 ظهرا .

10- قطار رقم 2001 القاهرة الإسكندرية VIP، موعد قيامه الساعة 15.00 بعد الظهر.

11- قطار رقم 915 القاهرة الإسكندرية، موعد قيامه الساعة 15.20 بعد الظهر.

12- قطار رقم 923 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 16.00 بعد الظهر.

13- قطار رقم 925 القاهرة الإسكندرية، موعد قيامه الساعة 17.10 بعد الظهر.

14- قطار رقم 921 القاهرة الإسكندرية VIP، موعد قيامه الساعة 18.00 مساء.

15- قطار رقم 927 القاهرة الإسكندرية VIP، موعد قيامه الساعة 19.00 مساء.

16- قطار رقم 931 القاهرة الإسكندرية، موعد قيامه الساعة 20.15 مساء.

17- قطار رقم 935 الأقصر الإسكندرية VIP، موعد قيامه من القاهرة الساعة 22.30 مساء.