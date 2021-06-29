حظك اليوم الثلاثاء 29-6-2021 على الصعيدين المهني والعاطفي

تختلف الأبراج، مابين مائية وترابية وهوائية ومائية، ويهتم عدد كبير بمتابعة حظ البرج التابع لهم، استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، لذا تستعرض «الوطن» حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وهي خدمة يومية لمعرفة حظ برجك وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة ومن المهم اليوم أن تهتم بصحتك وسلامتك، وأن تنظم جهودك وتعمل في صمت.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الصحة ومن المهم اليوم أن تهتم بصحتك وسلامتك، وأن تنظم جهودك وتعمل في صمت.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يساعدك أن تحصل على دعم الأصدقاء ورؤساء العمل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

تناغم الشمس والقمر يساعدك اليوم على تحقيق تواصل مثير مع الأحباب وتقوم بمبادرات مناسبة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الإعلامية ريّا أبي راشد، ويوافق تاريخ ميلادها 12 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر ونبتون معاكسان واليوم عليك ألا تتسرع وأن تفكر جيدا لتتخذ قرارات سليمة.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والتشوش.. عطارد في برجك يمنحك إدارة ذكية لحياتك العاطفية والاجتماعية.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة فاتن حمامة، ويوافق تاريخ ميلادها 27 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يجعلك تفكر بطرق إيجابية ويمدك ذلك بأفكار مميزة.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

تناغم الشمس والقمر يجعلك اليوم أكثر قدرة على عقد لقاءات عاطفية واجتماعية موفقة.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة غادة عبدالرازق، ويوافق تاريخ ميلادها 6 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات وتستطيع اليوم أن تتخذ قرارات موفقة وتمضي في الاتجاه الصحيح.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

عطارد في منزل الأصدقاء يعدك بأجواء إيجابية ويدفعك للانطلاق وقد تعقد صداقات جديدة.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد النجمة العالمية ساندرا بولوك، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

لا تصر على العناد فهناك دائما أشياء يمكن أن تتعلمها من الآخرين.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا حاول أن تهدأ فالصوت العالي لا يحل بل يعقد المسائل مع شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان محمد منير، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يدفعك لتعيد تنظيم أعمالك وتبدو أكثر استعدادا للعطاء.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

تقوم بواجباتك العائلية على أكمل وجه.. تنظم أفكارك وتؤثر فيمن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان فريد شوقي، ويوافق تاريخ ميلاده 2 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

رغم الضغوط، تناغم الشمس والقمر يساعدك أن تحسم بعض الأمور وتلتقط الفرص وتبدو ملهما.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

رغم التشوش، القمر في منزل الحب يدعوك اليوم للاحتفال بالحب مع من يهواه قلبك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان الراحل خالد صالح، ويوافق تاريخ ميلاده 12 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تعتمد على نفسك ولا تنتظر كثيرا ممن حولك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وتطالبك الأفلاك بالصبر لفترة حتى تتحسن الأمور.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان هاني شاكر، ويوافق تاريخ ميلاده 21 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر في منزل العلاقات يمدك اليوم بطاقة ذهنية تساعدك على القيام بلقاءات مهمة.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمنحك اليوم طاقة عاطفية وتنجح في اجتذاب الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة غادة عادل، ويوافق تاريخ ميلادها 25 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وعليك أن تخطط بتروي وأن تتقدم بحذر واهتم بتحديد ميزانية وبمراجعة مصروفاتك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

رغم التشوش، عطارد بمنزل الحب يمنحك روح عطاء وتفهّم، فقط حافظ اليوم على اللباقة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة لطيفة، ويوافق تاريخ ميلادها 14 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

رغم الضغوط، القمر في برجك ويمدك ذلك باليقظة والتألق والثقة والفلك يدعم كل مبادرة تقوم بها.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

تبدو مؤثرا في الجنس الآخر واليوم قد ترى تأثيرك في نظرات الإعجاب الموجهة لك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة نجوى كرم، ويوافق تاريخ ميلادها 26 فبراير.