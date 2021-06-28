إصابة 5 من أسرة واحدة بتسمم غذائي عقب وجبة سمك بالواسطى

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي، عقب تناولهم وجبة سمك، جرى إعدادها بمنزلهم في قرية «الميمون»، التابعة لمركز الواسطى، شمال محافظة بني سويف، واحتجازهم داخل قسم الباطنة بمستشفى بني سويف التخصصي، تحت الملاحظة، عقب تقديم الإسعافات الأولية اللازمة، وتعليق المحاليل، وسحب العينات اللازمة لتحليلها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

تلقى اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد بورود إشارة من المستشفى التخصصي ببني سويف، باستقبال 5 حالات إصابة باشتباه تسمم غذائي، ويجري العمل على إسعافهم.

وتبين أن المصابين هم «محمود محمد جودة»، 4 سنوات، و«أحمد جودة محمد»، 24 سنة، و«أدهم خالد جودة»، 8 سنوات، و«محمد خالد جودة»، 6 سنوات، و«أحمد محمد جودة محمد»، عامان، وجرى إجراء الإسعافات الأولية اللازمة، وتم حجزهم في قسم الباطنة بالمستشفى التخصصي ببني سويف تحت الملاحظة.

وتبين من أقوال المصابين أنهم تناولوا وجبة سمك جرى إعدادها بمنزلهم في قرية «الميمون»، بدائرة مركز الواسطى، شعروا بعدها بحالة إعياء عبارة عن مغص وقيء مستمر، مما استوجب نقلهم للمستشفى.

من جانبه، أكد الدكتور صلاح عمر جودة، مدير عام المستشفى التخصصي ببني سويف، تلقي المصابين العلاج اللازم والإسعافات الأولية، وجرى سحب عينة من القيء لتحليها بمعامل وزارة الصحة، وتعليق المحاليل لهم، واحتجازهم تحت الملاحظة بقسم الباطنة داخل المستشفى، لافتاً إلى أن حالة المصابين مستقرة، وأن حجزهم من أجل الاطمئنان على حالتهم.