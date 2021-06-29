طقس الثلاثاء.. شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والعظمى 38

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء، الذي يشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وحار على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وفقًا لما عرضه برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية.

لطيف ليلًا

وتتوقع هيئة الأرصاد أيضًا، أن يكون الطقس في فترة الليل لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومعتدلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، مع تكون شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية للقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ونشاط متوقع للرياح من مناطق من السواحل السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وستكون درجات الحرارة كالآتي:

القاهرة العظمى 38 والصغرى 25.

الإسكندرية العظمى 32 الصغرى 24.

مرسى مطروح العظمى 30 والصغرى 23.

سيوة العظمى 39 والصغرى 23.

بورسعيد العظمى 33 والصغرى 25.

دمياط العظمى 32 والصغرى 25.

الإسماعيلية 39 الصغرى 24.

السويس العظمى 38 والصغرى 24.

العريش العظمى 34 والصغرى 25.

طابا العظمى 36 والصغرى 22.

سانت كاترين العظمى 33 والصغرى 16.

شرم الشيخ العظمى 40 والصغرى 26.

الغردقة العظمى 39 والصغرى 28.

الفيوم العظمى 39 والصغرى 25.

بني سويف العظمى 39 والصغرى 25.

المنيا العظمى 40 والصغرى 25.

أسيوط العظمى 40 والصغرى 25.

سوهاج العظمى 41 والصغرى 26.

قنا العظمى 42 والصغرى 26.

الأقصر العظمى 43 والصغرى 26.