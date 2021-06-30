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محمود مسلم

حظك اليوم الأربعاء 30-6-2021 برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:15 ص | الأربعاء 30 يونيو 2021
حظك اليوم برج القوس

حظك اليوم برج القوس

يتميز برج القوس بلسان سليط يصيب دائمًا كما يصيب السهم، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

قد تميل اليوم للعصبية وللنزاع مع البعض وعليك أن تهدأ وأن تعيد الألفة لعلاقاتك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس، تجنب اليوم المشادات العنيفة خاصة في نطاق العائلة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان حميد الشاعري، ويوافق تاريخ ميلاده 29 نوفمبر.

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