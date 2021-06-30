حظك اليوم الأربعاء 30-6-2021 برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي

مواليد برج الحوت يشتهرون بأنهم لا يستطيعون رفض طلبات المحيطين، مما يجعلهم يقعون في مشاكل لا حصر لها، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

تناغم القمر مع بلوتو يمدك اليوم بروح مبادرة وتبدو أكثر انفتاحا وتعبيرا عن نفسك وتحقق نتائج رائعة.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يجعلك لامعا ويمدك ذلك بأدوات السعادة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة هيفاء وهبي، ويوافق تاريخ ميلادها 10 مارس.