حظك اليوم الأحد 27-6-2021 برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي

على برج الحوت اليوم باتباع الحذر والدقة في إدارتك لأعمالك ونفقاتك وأموالك، وتقدم «الوطن»، في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد البرج على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع المريخ في منزلي الصحة مما يجعلك تميل للتكاسل، إذا شعرت بانخفاض طاقتك استرخِ كي تسترد قوتك وحيويتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك بألا تبوح اليوم بمكنون قلبك أو بأخبارك إلا للشخص الذي تثق به.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت جاد شويري، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس.