«حسن».. يحاصره العجز والوحدة بعد سقوطه أسفل «تريللا» بالمنصورة

مأساة حقيقية يعيشها «حسن عبد الهادي محمد الباز»، 50 سنة، من مدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، بعد أن خرج من حادث سقوط أسفل سيارة نقل «تريللا» وقد فقد ساقه اليسرى، والساق اليمنى لا تتحرك ثابتة على وضع القرفصاء، وتفاقمت مأساته عندما لم يجد حوله سوى بعض أصدقائه القدامى وابن اخته، حيث أنه غير متزوج، ولا يوجد له أبناء، وانقطع دخله تماماً، بعدما كان يعتمد على عمله «سمكري سيارات»، ليعيش حالياً وحيداً داخل منزله، في عزلة عن العالم معظم الأوقات.

تفاصيل حادث سقوط «حسن» تحت «تريللا»

يحكي «حسن» تفاصيل الحادث بقوله إنه «من حوالي 7 شهور، كنت راكباً مع ابن اختي تروسيكل، كنا متوجهين إلى قرية منية سندوب، مركز المنصورة، نشتري أسماك من هناك، وعلى طريق أجا، سقطت من التروسيكل أسفل سيارة نقل ثقيل تريللا».

صدمت «حسن» ببتر ساقه مبتورة وعجز الأخرى

وأضاف «حسن» قائلاً لـ«الوطن»: «لم أشعر بما حدث لي، وصحيت وجدت نفسي في مستشفى المنصورة الدولي، ووجدت الأطباء قد بتروا ساقي اليسرى تماماً، وساقي اليمنى لا تتحرك وثابتة على وضع القرفصاء، وكانوا يريدون بترها أيضاً، توسلت إليهم كفاية الساق اليسرى اتركوا لي اليمنى، ومن بعدها أصبحت غير قادراً على الحركة».

«حسن» قعيد بلا دخل ولا معاش

وأشار «حسن» إلي أنه كان يعمل سمكري سيارات، وكان كل دخله من عمله، والآن انقطع الدخل تماماً، ولا يوجد له أي معاش من وزارة التضامن الاجتماعي، ويعيش وحيداً حالياً، حيث سبق له الزواج ولكن لم يستمر زواجه طويلاً، كما لم ينجب أي أولاد، وأن ابن اخته هو الذي يتولى رعايته حالياً، كما يتردد عليه بعض أصدقائه القدامى بين الحين والآخر.

وطالب بتركيب جهاز تعويضي «طرف صناعي» له، بدلاً من ساقه، حتي يتمكن من الحركة، كما طالب بمعاش من التضامن الاجتماعي، يعينه على مواصلة حياته وأن يعيش به حياة كريمة، مشيرا إلى أن ساقه اليمنى يحتاج إلى عملية، حتى يتمكن من تحريكها مرة أخرى.