السيسي: «عايزين نتوسع في حملة اللقاحات عشان ربنا يسترها معانا»

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ضرورة التوسع في حملة التطعيم ضد لقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، والتحرك في هذا الأمر بسرعة، «أرجو أن الاستجابة الشعبية تبقى زيادة بسرعة عشان كل ما يتم إنتاج اللقاح ندخل في موضوع التطعيم».

وأضاف السيسي، خلال تفقده مشروعات «حياة كريمة»: «عايزين نكتسب مناعة جماعية، زي ما بيسموها يعني، عشان ربنا سبحانة وتعالى زي ما سترها معانا خلال السنتين اللي فاتوا، يكمل ستره علينا ويتفضل علينا كما يتفضل دائما على مصر بالستر والأمان والسلام».