أسعار الدواجن اليوم الخميس 1-7-2021 في مصر: البلدي بـ45 جنيها

الرغبة في الحصول على العناصر العذائية الطبيعية كالبروتين الموجود في لحوم الدجاج، يدفع الكثير من المواطنين للبحث يوميا عن أسعار الدواجن ومشتقاتها، لمتابعة حركة ارتفاع وانخفاض الأسعار، لتنظيم الميزانية على أساسها.

وفي هذا الصدد نرصد في ضوء الخدمات اليومية التي نقدمها للمتابعين والقراء، أسعار الدواجن، اليوم الخميس الموافق 1 يوليو، بالأسواق المصرية، وتوقعات الغرفة التجارية حول مستقبل بورصة الدواجن ومشتقاتها المختلفة، وفقا لما قاله عبدالعزيز سيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

أسعار الدواجن اليوم

قال رئيس الغرفة، إن سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء في المزرعة استقر عند سعر يتراوح بين 27 و28 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر بين 31.5 و32 جنيهًا.

وأضاف «عبدالعزيز»، أن سعر كيلو البانية وصل إلى 75 جنيها، والساسو لـ38 جنيهًا، والأوراك 33 جنيهًا، والدواجن البلدي في المزرعة نحو 38 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك في الأسواق بسعر يتراوح بين 44 إلى 45 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض

وكشفت الغرفة أن سعر كرتونة البيض بالمزرعة سجل نحو 42 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا، فيما تراوح سعر الكتكوت في المزارع ما بين 7 إلى 9 جنيهات.

أسعار الدواجن في السوق المحلية

أما عن أسعار الدواجن ومشتقاتها في السوق المحلية وعدد من المحلات التجارية، فسجلت كالآتي:

- بلغ سعر الكيلو جرام من الوراك نحو 36 جنيهًا.

- ووصل سعر كيلو جرام من أجنحة فراخ فريش إلى 24 جنيهًا.

- وجاء سعر أرانب فريش 85 جنيهًا.

- وبلغ سعر الكيلو جرام من صدور البط حوالي 43 جنيهًا.

- وسجل سعر كيلو كبد الدجاج اليوم نحو 49 جنيهًا.

- ووصل سعر الكيلو جرام من صدور بالعظم حوالي 46 جنيها.

- وجاء سعر الفرخة البلدي اليوم إلى 60 جنيهًا.

- وبلغ سعر الكيلو جرام من الكبد والقوانص إلى 42 جنيهًا.

- وتراوح سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء بين 30 إلى 32 جنيهًا.

- وسجل سعر الكيلو جرام من الدبابيس نحو 51 جنيهًا.

- وبلغ سعر كيلو البانيه نحو 81 جنيهًا.

- واستقر سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك فريش عند 69 جنيهًا.

- وجاء سعر الكيلو جرام شيش طاووك متبل عند 55 جنيهًا.

- وبلغ سعر الفرخة الكاملة نحو 46 جنيهًا.

- واخيرا وصل سعر الكيلو جرام من البط اليوم إلى 43 جنيهًا.

ويرجع ارتفاع أسعار الدواجن إلى زيادة جميع مداخلات الإنتاج، بداية من الأعلاف والطاقة، بالإضافة إلى ضعف المعروض، ولا يرتبط بفترة عيد الأضحي.