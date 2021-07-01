8 أدوار و3 مداخل على 26 فدانا.. تفاصيل مبنى النواب في العاصمة الإدارية

قال المهندس أحمد رفعت، مهندس تنفيذي بمشروع مبنى مجلس النواب بـ العاصمة الإدارية الجديدة، إنّ مساحة المبنى تبلغ 110 آلاف متر مربع، أي نحو 26 فدانا، مقسّمة إلى مبنى رئيسي ومبنى خدمي وموقع عام، موضحًا أنّ مساحة المبنى الرئيسي تبلغ 18 ألف متر مربع ويتكون من بدروم وأرضي و8 أدوار، وله 3 مداخل رئيسية، الأول خاص برئاسة الجمهورية وكبار الزوار، والثاني خاص برئيس المجلس والوكلاء والوزراء، والثالث يخص النواب.

مبنى البرلمان 5 أضعاف الحالي

وأضاف رفعت خلال حواره في حلقة خاصة واستثنائية، من برنامج «صباح الخير يامصر»، على القناة الأولى، والفضائية المصرية، اليوم: «المبنى يتوسطه القاعة، وهو مكان انعقاد جلسات مجلس النواب، ويبلغ قطرها 57 مترا، بما يفوق 5 أضعاف قاعة المجلس الموجود في ميدان التحرير».

البرلمان يحتوي على مبنى للشهر العقاري وسجل مدني ونقطة إطفاء

وتابع المهندس التنفيذي بمشروع مبنى مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنّ مساحة المبنى الخدمي 35 ألف متر مربع، وهو عبارة عن 2 جراج تحت الأرض مقسم فوقه 6 مبانٍ خدمية، فهناك مبنى خاص للمولدات والمحولات والموزعات الكهربائية، ومسجد يسع 500 مصلٍ، ومستشفى لحالات اليوم الواحد، ومبنى خدمي يحتوي على الشهر العقاري والسجل المدني، وبمنى لنقطة الاطفاء، إضافة إلى المبنى الأمني.

جراج البرلمان يسع لـ1500 سيارة

وأردف المهندس أحمد رفعت مهندس تنفيذي بمشروع مبنى مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنّ الـ2 جراج تبلغ مساحة الواحد منهما 35 ألف متر مربع، ويسع 1500 سيارة، وتسع القاعة 1000 نائب مراعاة للجلسات المشتركة بين مجلسي الشيوخ والنواب التي تكون في بداية الانعقاد.

وأوضح مهندس تنفيذي بمشروع مبنى مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنّ هناك 7 آلاف عامل يعملون بشكل يومي هنا، منهم 300 مهندس في كل التخصصات: «كلهم مصريين، مفيش حد من بره خالص».