دينا: «ممكن أعمل عملية تجميل لو لقيت نفسي مش عجباني»

تصدرت الفنانة الاستعراضية دينا، محرك البحث جوجل، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام القليلة الماضية، بعد رفضها التام لإفشاء الزوجين أسرارهما بعد وقوع خلافات بينهما، وكذلك الاغتصاب الزوجي.

وقالت دينا، خلال حوارها مع «الوطن»: «أنا اتربيت إن اللي يحصل في أوضة النوم ميطلعش برة.. ولو فيه مشكلة فظيعة يعني الأهل يتدخلوا عشان يحلوا، المسألة تتحل خلاص مبقاش فيها حل خلاص، يبقى فيه طلاق أو خلع فيه باي باي مش قاعدين مع بعض، وبدون تجريح لأن ميصحش.. هو كزوج برضه وفيه عشرة ومعرفش ممكن يكون فيه أطفال، فيه عيش وملح وزي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف».

وأشارت إلى إثارتها الجدل، بعد نشرها صورة لها عبر صفحتها على موقع فيس بوك، وتوجيه اتهامات لها بخضوعها لعملية تجميل، قائلة: «مناخيري عملاها مركبتش لا عضمة ولا ركبت حاجة، عندهم دكتور حسام فودة يسألوه، أنا عملاها من 3 سنين، كان غضروف مناخيري اتكسر.. فهو صلح لي مناخيري».

وأضافت: «أنا ما أجرتش أي عملية تانية.. كل الموضوع إني بطلت سجاير بقالي 6 شهور، فده بيفرق في الوش جدًا باكل بنظام غذائي، كنت باكل وجبة واحدة في اليوم، دلوقتي الدكتور مخليني أكل 3 وجبات في اليوم، وده خلاني خسيت، والحقيقة مرتاحة جدًا بنظام التغذية الجديد».

واستكملت دينا قائلة: «اللي شايف إني عاملة عملية تجميل وعجباه يبقى خلاص كده زي الفل.. أنا مش مضايقة لإني في يوم من الأيام أكيد هعمل عملية تجميل، وفي يوم من الأيام أي حد ممكن يعمل عملية تجميل.. أنا مش معترضة على عمليات تجميل».

واختتمت حوارها بقولها: «أنا ممكن أعمل عملية تجميل لا لاقيت نفسي مش حباني وعاوزة أعمل حاجة تخليني مرتاحة هعملها.. أنا مش ضد عمليات التجميل.. أنا بقى لما هعمل هقول متفرقش».