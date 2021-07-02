اليوم.. اجتماع لـ«أوبك +» حول اتفاق خفض الإنتاج

أعلن وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار، تأجيل اجتماع مجموعة «أوبك+» حول اتفاق خفض الإنتاج، إلى اليوم، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال «عبدالجبار»، في بيان صحفي، إن الدول الأعضاء ارتأت تأجيل الاجتماع الذي بدأت أعماله، أمس الخميس، واستغرق عدة ساعات إلى اليوم، لإجراء المزيد من المباحثات والمشاورات بهدف التوصل إلى اتفاق يحقق الأهداف المشتركة في الاستقرار والتوازن للأسواق النفطية العالمية.

وأضاف الوزير العراقي، أن الجهود تبذل لتقريب وجهات النظر من أجل التوصل إلى اتفاق يخدم المنتجين ويحقق الاستقرار، مشيرا إلى أن الاجتماع بحث التحديات التي تواجه السوق النفطية ومراجعة التقارير التي أعدت من قبل اللجان المعنية في المجموعة.

وأوضح وزير النفط العراقي، أن منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» قررت عقد اجتماعها القادم في عاصمة بلاده «بغداد» والاحتفال بذكرى مرور 60 عاما على تأسيسها.

وسجلت أسعار النفط، أمس الخميس، ارتفاعا، بنحو 2% على إثر ارتفاع الطلب العالمي على الوقود، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».

وجرت تسوية «خام برنت» عند 75.84 دولار للبرميل، بزيادة 1.22 دولار بما يعادل 1.6%.

سعر تسوية «خام غرب تكساس الوسيط» الأمريكي بلغ 75.23 دولار

من جانبه، بلغ سعر تسوية «خام غرب تكساس الوسيط» الأمريكي، 75.23 دولار للبرميل، مرتفعا 1.76 دولار أو 2.4%.‏

وسجلت مؤشرات «سوق الأسهم» الأمريكية، أمس الخميس، ارتفاعاً عند إغلاق جلسة التداول في «بورصة نيويورك»، وصعد مؤشر «داو جونز الصناعي»، 131.02 نقطة بما يعادل 0.38% إلى 34633.53 نقطة.

وأغلق مؤشر «ستاندرد أند بورز»، مرتفعاً 22.44 نقطة أو 0.52% إلى 4319.94 نقطة، فيما صعد مؤشر «ناسداك المجمع»، 18.42 نقطة أو 0.13%، ليحقق 14522.38 نقطة.