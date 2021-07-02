بينها مصر.. 5 دول أفريقية حصلت على أكبر قدر من جرعات لقاحات كورونا

حصلت 5 دول أفريقية، مصر والمغرب ونيجيريا والجزائر وجنوب أفريقيا، على أكبر قدر من جرعات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وقامت بتطعيم سكانها بها.

وقالت «المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها» التابعة للاتحاد الأفريقي، أمس الخميس، إن دول القارة السمراء، حصلت حتى الآن على حوالي 65 مليون جرعة من «لقاحات كورونا».

وأشارت «المراكز الأفريقية»، إلى أن حوالي 1.07% من سكان القارة تلقوا نظام تطعيم كامل حتى الآن، فيما

ووفقا لموقع «ورلد ميتر»، بلغ إجمالي الإصابات بـ«كورونا»، 5597466حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 144152حالة، بينما وصل مجموع حالات التعافي من الفيروس في القارة السمراء إلى 4865664 حالة.

وكانت مصادر إعلامية تونسية، قالت في وقت سابق، إن العاملين بمعبر «ذهيبة وازن» الحدودي من الجانب الليبي، أعلموا نظراءهم من الجانب التونسي بغلق المعبر لمدة 14 يوما بسبب انتشار «كورونا» مع استثناء الحالات الإنسانية والعالقين بالبلدين.

ورجح مسؤول أمني لم يذكر اسمه، في تصريح لوكالة «تونس أفريقيا» للأنباء، أن يكون الوضع الوبائي المتفاقم في ولاية «تطاوين» الواقعة في أقصى جنوب شرقي تونس، وراء هذا القرار، الذي اعتبر أنه يعطل الحركة والتجارة البينية في هذه الظروف الاستثنائية.

الهند تسجل 46617 حالة إصابة جديدة بالفيروس

وعلى صعيد متصل سجلت السلطات الصحية الهندية، اليوم، 46617 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، و853 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى30458251 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 400312 حالة.