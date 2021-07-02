سبب انقطاع المياه اليوم بالقاهرة عن 4 مناطق لمدة 8 ساعات

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن سبب انقطاع المياه اليوم بالقاهرة والمناطق النتي تشهد الانقطاع، وهو ما أوضحته شركة مياة الشرب بالقاهرة مبينة أنَّ سبب انقطاع المياه اليوم بالقاهرة وتحديدًا عن مناطق «امتداد 15 مايو، سجن 15 مايو، ومدينة الأبطال، والمثلث بحلوان»، اعتباراً من الساعة الـ10 مساء اليوم حتى الساعة الـ6 صباح الغد نظراً لإجراء شركة مياه الشرب بالأعمال المدنية بمحطة مياه التبين، والذي يستلزم تخفيض الضغوط بالتوسع الفرنساوي بالمحطة.

وخاطبت شركة مياه الشرب، أصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة انقطاع المياه مساء اليوم، مع توفير سيارات مياه نقية متواجدة بالمناطق المتأثرة، ويمكن الاتصال بالخط الساخن 125 في حال طلبها.

التوعية بترشيد الاستهلاك

ووجهت شركة مياه الشرب بضرورة إنهاء سبب انقطاع المياه اليوم بالقاهرة في الوقت المحدد وذلك تيسيرًا على المواطنين، فيما وجه المهندس مصطفى أحمد الشيمي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، بضرورة تفعيل الأنشطة الميدانية للتوعية بأهمية ترشيد مياه الشرب وعدم اهدارها، مع تأكيد ضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية من قبل العاملين فى ظل أزمة تفشى فيروس كورونا، مشددًا على ضرورة التوجه الى زيادة تفعيل أنشطة التوعية الالكترونية على شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة.

تقديم خدمة أفضل للعملاء

ويكثف قطاع الإعلام وخدمة العملاء بشركة مياه الشرب نشر أشطة التوعية المختلفة والتي يتمّ تنفيذها على أرض الواقع وفقًا لخطة نشر رقمية متكاملة تضمن الوصول لأكبر عدد ممكن من المواطنين، وتكثيف النشر لكل الأنشطة بالتعاون مع الإدارة العامة لنظم وتكنولوجيا المعلومات بالشركة والقائمة على إدارة الموقع الإلكتروني للشركة على شبكة الإنترنت لضمان توعية الجمهور بكل ما هو جديد من أعمال ومجهودات داخل الشركة وذلك بدعم كامل من الإدارة العليا للشركة والتي تسهم بشكل كبير في تذليل كل الصعوبات التي تواجه خطط النشر الإلكترونية لتقديم أفضل خدمة لجمهور عملاء شركة مياه الشرب بالقاهرة.