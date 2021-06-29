14450 طنا حركة الصادر بميناء دمياط مقابل 33687 طنا واردات

أعلنت هيئة ميناء دمياط مساء اليوم الثلاثاء، أن أرصفة الميناء استقبلت 19 سفينة، خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 14450 طناً، تشمل 7650 طن فوسفات، و6800 طن يوريا.

وفي المقابل، بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 33687 طناً، تشمل 18429 طن ذرة، و933 طن صودا، و2478 طن حديد، و4000 طن كارولينا، و1677 طن خردة، و5110 أطنان هيدروكسيد صوديوم، و4046 رأس ماشية (عجول تسمين)، بإجمالي وزن 1060 طناً.

وبلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 621 حاوية مكافئة، تشمل خضراوات (بطاطس وبسلة وخضار مشكل مجمد)، وحاصلات زراعية (ريحان وبرسيم وزيتون وسمسم)، وفواكه (فراولة وبرتقال)، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية والصين وماليزيا وسنغافورة وإيطاليا وفيتنام وألمانيا وإندونيسيا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 904 حاويات مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 1637 حاوية مكافئة، فيما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 3068 طناً، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 18371 طناً.

كما غادر ميناء دمياط قطار مكون من 25 عربة، بعد تفريغ 25 حاوية سعة 40 قدماً، استقبله الميناء قادماً من الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4965 شاحنة.