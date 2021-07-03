حصيلة اليوم الثاني لمعرض الكتاب.. إغلاق مكتبة وإنذار دار نشر

شهد اليوم الثاني من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الجمعة، إقبالا كثيفا على المعرض في دورته 52، حيث بلغت الزيارات 90 ألف مواطن لقاعات المعرض، وهي الطاقة الاستيعابية القصوى التى حددتها إدارة المعرض للحضور اليومي، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة المصرية للوقاية من أخطار فيروس كورونا.

كما اضطرت إدارة المعرض إلى غلق قاعاته أكثر من مرة نتيجة وصولها للحد الأقصى للطاقة الاستيعابية، واضطر الجمهور للانتظار تحت المظلات أو الوقوف أمام القاعات لحين إعادة فتحها بعد خروج عدد من الزوار من داخل القاعات.

وقررت اللجنة العليا للمعرض اتخاذ قرار إغلاق جناح مكتبة بسور الأزبكية خلال مشاركتها في المعرض، وهي مكتبة يعرض من خلالها بائع يدعى (محمد إبراهيم) متهم في قضية تزوير كتب، لإيصال رسالتين إلى كل بائعي سور الأزبكية، أولهما، أن إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب لاتسمح بعمل المزورين الذين يهددون صناعة النشر داخل المعرض، والرسالة الثانية، أنه في حالة حدوث مثل هذه الواقعة مرة ثانية سيتم الغلق نهائيا، ولن يسمح له بالمشاركة في المعرض، وأيضا المكتبة التى سمحت بتواجد هذا الشخص في جناحها لن يسمح لها بالمشاركة في المعرض مرة ثانية.

كما تم توجيه إنذار لعدد من دور النشر التي قامت بجمع بعض الكتاب خارج القاعات للقاء الجمهور، بعدم تكرار الواقعة مرة أخرى، كما تم وقف البيع في هذه الأجنحة لمدة تتراوح ما بين ساعة أو ساعتين لحين انتهاء الازدحام الجماهيري وخروج الكُتاب من أرض المعرض نهائيا، كما تم التنبيه على دور النشر أنه في حالة تكرار مثل تلك الأفعال سيتم غلق الأجنحة نهائيا.

أما فيما يخص المبيعات، فقد وصلت مبيعات مبادرة «ثقافتك كتابك»، التى أطلقتها الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، إلى 6867 نسخة، بقيمة مالية بلغت 62360 جنيها خلال اليومين الأول ولثاني من المعرض، في حين وصل إجمالى مبيعات إصدارات هيئة الكتاب خلال اليوم الأول إلى 8556 نسخة، وضمت قائمة الأكثر مبيعا كتب «شخصية مصر، هكذا كانت الوحدة، كتاب الزنوج، رسالة الغفران، الذكريات الصغيرة، المسيح يصلب من جديد، الأخوة الأعداء، الطاعون».