كأنها حامل في التاسع.. استئصال رحم فتاة بالإسكندرية بسبب ورم نادر

كل الحلول أصعب من بعض، هكذا كان حال فتاة بالإسكندرية، التي عانت من وجود ورم نادر في رحمها، الأمر الذي شكل عليها مخاطر كبرى، لم يكن أمامها أي حل سوى استئصال رحمها، وهو أمر صعب عليها كونها فتاة عذراء، فبالتالي سترحل معها فرصة الإنجاب في حال زواجها، إلا أن الورم لم يرحم، فكان خيار الاستئصال هو حلها الوحيد والاخير.

ورم الرحم مدته 36 أسبوعا لفتاة الإسكندرية

ونجحت مديرية الصحة بالإسكندرية برئاسة الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وتحت إشراف الدكتورة إيناس العجمى مدير مستشفى راس التين، من إجراء جراحة لاستئصال رحم يحتوى على ورم بلغ مدته 36 أسبوعا مع المبايض والأنابيب لحالة فتاة عذراء تبلغ من العمر 45 سنة.

حجم ورم الرحم 8 كيلو وأشبه بحمل في الشهر التاسع

وأوضحت مديرية الصحة بالإسكندرية، في بيان لها، مساء السبت، أن الورم يعد من فئة الأورام الليفية العادية تحدث بنسبة 10%، إلا أن حجم الورم هو الذي يعد نادرا حيث أن وزنه بلغ 8 كيلو جرامات، وحجمه حجم أم بالشهر التاسع ونسبة حدوثه بهذا الحجم لا تتعدى 1%.

وأكدت صحة الإسكندرية، أن العملية الجراحية استمرت لمدة ساعتين، وتمت على نفقة الدولة ناهيك عن توفير كل المستلزمات لنجاح العملية، مشيرين إلى أن المريضة بحالة جيدة ومازالت تحت الملاحظة بالمستشفى، لافتين إلى أن العملية تمت بفريق عمل برئاسة الدكتورة خيرية عادل رئيس قسم النسا بالتعاون مع الدكتور أحمد عرفة ومساعدة كلا من: الدكتورة كريمة البيلى، والدكتورة حنان أخصائى التخدير.