أسعار البيض في أسوان: ارتفاع جنوني ودعوات للمقاطعة

شهدت أسعار البيض في أسوان، خلال الأيام الماضية، ارتفاعًا كبيرًا، حيث وصل سعر طبق البيض المكون من 30 بيضة إلى 50 جنيهًا، بارتفاع يصل إلى 20 جنيه عن الأيام الماضية، حيث كان يباع الطبق بحوالي 30 جنيهًا، ما أدى لاستياء مواطني المحافظة وتزايد المطالبات بتنفيذ حملات لمقاطعة البيض حتى يعود لسعره العادي.

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أسعار البيض في أسوان ودعوات المقاطعة

ودعا وليد عدنان، أحد مواطني محافظة أسوان، إلى تدشين حملات لمقاطعة شراء البيض، بعد ارتفاع أسعاره، قائلًا «هنقاطع لغاية ما البيض يفسد في الحر اللي إحنا فيه، واللي وصل لأكثر من 46 درجة، ونطالب الجميع بالمقاطعة خاصة السيدات، وبصراحة هناك مجموعة من سيدات أسوان نشرن على صفحات التواصل الاجتماعي فيس بوك مطالب بمقاطعة البيض وطالبن صديقاتهن بالانضمام لهن فى هذه المقاطعة».

أسعار البيض في أسوان.. مفيش مكسب الفراخ ماتت

وقال الحاج حسني عبدالرءوف، أحد تجار البيض، إن أسعار البيض في أسوان، ارتفعت بصورة كبيرة، مضيفًا « فعلا الفترة دي مفيش مكسب في بيع البيض، وإحنا شغالين فقط على قدر حق العمالة والنقل فقط، واللي حصل إن كان هناك العلف الخاص بالفراخ فيه فطر ومش سليم، ومع تناول الفراخ لهذا العلف ماتت مجموعة كبيرة من الفراخ ما أدى لخسارة كبيرة لسوق البيض».

أسعار البيض في أسوان.. المعروض أقل من المطلوب

وأضاف «عبدالرؤوف»، أن سبب ارتفاع أسعار البيض في أسوان، يرجع إلى أن المعروض أقل من المطلوب، إضافة إلى عدم وجود مزارع جديدة للبيض، والغالبية الموجودة تتبع شركات كبرى خاصة بتربية الفراخ، أما التربية المنزلية فلم تعد موجودة.