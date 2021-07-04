باسم المنطقة.. مواعيد فصل الكهرباء عن 3 محافظات بشمال الدلتا

كشف المهندس محمد عسل، رئيس مجلس إدارة شركه شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، أن الشركة ستقوم بفصل التيار عن بعض المناطق بالمحافظات التابعة في نطاق عمل الشركة، خلال الفترة ما بين 3 إلى 8 من شهر يوليو الجاري، للقيام بأعمال الفصل المبرمج، حتى الانتهاء من أعمال الصيانة أو القيام بمشروعات جديدة لتحسين أداء الشبكة.

اعمال الفصل تتم بالتنسيق مع الوحدات المحليه واصحاب المخابز ومراعاة مواعيد امتحانات الثانويه العامه

وقال «عسل» لـ«الوطن»، إن أعمال الفصل المبرمج التي ستقوم بها الشركة في بعض المناطق، ستتم بالتنسيق مع الوحدات المحلية والاتفاق مع أصحاب المخابز لتدبير احتياجاتهم أثناء الفصل، مع مراعاة المناطق التي ستعقد بها امتحانات الثانوية العامة لتوفير كل سبل الراحة للطلاب، لافتا إلى أن أعمال الفصل المبرمج للتيار لن تستغرق أكثر من ساعة، لحين الانتهاء من الأعمال على حسب برنامج الصيانة.

رفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء

وأكد محمد عسل نجاح شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، التي يصل عدد المشتركين التابعين لها 4.6 مليون، في تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء لضمان استقرار واستمرارالتغذية الكهربائية، طبقاً لمعايير الجودة، وتقليل فترات انقطاع التيار، ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك وتحسين الخدمة للمشتركين بالخطة الاستثمارية والطموحة.

تطوير الخدمات المقدمة من الشركة أدى إلى خفض متوسط زمن العطل

وأشار إلى أن تطوير الخدمات المقدمة من الشركة أدى إلى خفض متوسط زمن العطل، ما انعكس على رضاء العملاء لضمان استمرارية التغذية الكهربائية لعملاء الشركة مع تشكيل فرق الصيانة المركزية بقطاعات الشركة وتزويد جميع فرق الصيانة وإزالة الأعطال بعدد ومهمات الصيانة والسلامة والصحة المهنية، مع الاهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد وتكثيف الجهود في التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائي.

استحداث 21 مقرا للشبكات بقرى دمياط لخدمة المشتركين بأماكن تواجدهم

وأوضح «عسل» أن الشركة تقدم خدماتها في محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، والتي تضم بعض المناطق الصناعية مثل «العصافرة بالمطرية ـ جمصة - مجمع الصناعات بميت غمرـ المنطقة الصناعية بمطوبس - بلطيم - البرلس- الرمال السوداء بكفر الشيخ - دمياط الجديدة - مدينة الأثاث بدمياط»، و3 مصايف هي «رأس البر ـ جمصة ـ بلطيم».

كما أوضح المهندس محمد عسل، أن قطاع دمياط استحدث 21 مقرا للشبكات بالقرى التابعة للهندسات لخدمة المشتركين بأماكن تواجدهم، وتم تزويد المقار بالأثاث والمهمات اللازمة لإزالة الأعطال وأعمال الصيانة وهاتف أرضي وتروسيكلات لسهولة الانتقالات، كما تم توريد وحدات شحن متنقلة «hand held» للمقرات.