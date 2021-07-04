تنسيق الثانوية العامة 2021: 230 درجة حد أدنى بالشهادة الإعدادية
تنسيق الثانوية العامة 2021: يتم على أساس درجات التيرم الثاني
كتب:
كريم روماني
11:08 ص | الأحد 04 يوليو 2021
طلاب يؤدون الامتحانات - صورة أرشيفية
أعلنت بعض المحافظات، تنسيق الثانوية العامة 2021، وأوضحت المحافظات أن التنيسق يتم على أساس درجات الطالب في امتحانات الفصل الدراسي الثاني طبقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأكدت أنه تم اعتماد الحد الأدنى للتنيسق بعد التشاور والتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية ومعرفة الكثافة الطلابية لكل مدرسة.
وفي محافظة الجيزة، أكد مجدي الجيار، وكيل مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم إعلان تنسيق الثانوية العامة 2021، خلال أيام بعد اعتماده من قبل المحافظ، مؤكدا أنه يجري حاليا التنسيق مع الإدارات التعليمية وعمل إحصاءات المجمع التكراري للدرجات التي حصل عليها طلاب الصف الثالث في الامتحانات لحساب الحد الأدنى للتنسيق.
تنسيق الثانوية العامة 2021: الفيوم 230 درجة
وفي محافظة القاهرة، كشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم إعلان تنسيق الثانوية العامة 2021 قريبا، مؤكدا أنه يجري حاليا عمل إحصاءات للدرجات التي حصل عليها الطلاب، تمهيدا لتحديد الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة واعتماده من قبل المحافظ.
وفي محافظة الفيوم، كشفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم اعتماد تنسيق الثانوية العامة 2021، موضحة أن الحد الأدنى للقبول بالمدارس بلغ 230 درجة للحاصلين على الشهادة الإعدادية، لافتة إلى أنه تم إعلان تنسيق القبول بالثانوية العامة في المدارس الخاصة بحد أدنى 200 درجة.
تنسيق الثانوية العامة 2021: 230 المنيا
وأعلنت محافظة البحيرة، تنسيق الثانوية العامة 2021 بحد أدنى 250 درجة لجميع مدارس الثانوي العام، وذلك بعد اعتماد المحافظ للتنسيق.
وكشفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة المنيا، عن تنسيق الثانوية العامة 2021، موضحة أن الحد الأدنى بلغ 230 درجة، و190 درجة كحد أدنى للقبول بالتعليم الثانوي العام خدمات، وبلغ تنسيق المدارس الخاصة 180 درجة كحد أدنى.
وكشفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة قنا، عن تنسيق الثانوية العامة 2021، بحد أدنى 248 درجة في جميع المدارس الحكومية، وحد أدنى 240 درجة لطلاب الشهادة الإعدادية العامة في محافظة بني سويف.
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