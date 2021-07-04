شركة «النيل للأدوية» تعلن تراجع الأرباح بنسبة 16.4% خلال 11 شهرا

كشف مجلس إدارة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، التابعة للشركة القابضة للأدوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن تراجع أرباح الشركة خلال الـ11 شهراً الأولى من العام المالي الماضي -من يوليو 2020 حتى مايو 2021- بنسبة 16.4% على أساس سنوي.

83.2 مليون جنيه صافي ربح الشركة

وأوضحت الشركة في بيان إفصاح للبورصة المصرية، اليوم، أنها حققت صافي ربح خلال الفترة بلغ 83.2 مليون جنيه، مقابل صافي ربح 99.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي قبل الماضي.

وحققت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، تراجعا في أرباح الشركة خلال العشرة أشهر الأولى من العام المالي الماضي، بصافي ربح 82.5 مليون جنيه، مقابل صافي ربح 97.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي قبل الماضي.

كورونا وراء تراجع أرباح شركة النيل للأدوية

وفي أبريل الماضي، قالت الشركة إنها حققت 79 مليون جنيه صافي أرباح شاملة الضريبة خلال الفترة من 1 يوليو 2020 حتى 31 مارس 2021، مقابل 89.2 مليون جنيه في المفترة المثيلة العام المالي السابق، مؤكّدةً أنَّ تداعيات فيروس كورونا هي السبب في تراجع مسحوبات شركات التوزيع.

وبررت شركة «النيل»، أسباب انخفاض الأرباح إلى تطبيق منظومة الشراء الموحد على الشركات الذي كان له تأثير ملحوظ على المبيعات حيث بلغت مبيعات الجهات الحكومية والشركة المصرية نتيجة تطبيق المنظومة 167.3 مليون جنيه، مقابل 208.8 مليون جنيه العام السابق لنفس الفترة بفارق 41.5 مليون جنيه.

وفي وقت سابق من العام الماضي، كشفت القوائم المالية المعدلة لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية - بعد مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات - تحول الشركة من الخسائر إلى الربحية على أساس سنوي، وجاءت أرقامها مختلفة عن المؤشرات المالية التي أعلنتها سابقاً.