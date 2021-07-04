عنوان الوفاء بالمنوفية.. زوج يتبرع لزوجته بكليته لإنقاذها: «البيت أهم» (فيديو)

عرف قيمتها فقدرها.. أحبها وأحبته.. فأمدها بالحياة وأمدته.. أحاطها بالتقدير والمحبة فكانت له طيعة محبة.. في بعض الأحيان نجد أزواجا يهربون من زوجاتهم بعد إصابتهم بأمراض خطيرة، ولكننا أمام حالة نموذجية في الحب ومساعدة الآخر والوقوف بجواره في أحلك الظروف، من خلال قيام أحد الشباب بالتبرع لزوجته بكليته لإنقاذها بعد إصابتها بفشل كلوي، الأمر الذي جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يطلقون عليه لقب «الزوج الوفي في المنوفية».

«زوجتي تعبت من فترة بسبب المسكنات، ولما روحنا نكشف عليها الدكتور قال عندها فشل كبدي ولازم تعمل غسيل كلوي»، بهذه الكلمات بدأ عماد عيسى حديثة لـ«الوطن»، موضحا أنه بعد عدة أشهر بدا عليها التعب الشديد والإرهاق فذهبت للطبيب وطلبت منه حل جذري للمشكلة فقال لي «لازم زرع كلى»، فقلت له ما المانع؟ «ممكن ننفذ أمتى؟ قالي لازم متبرع الأول فكان ردي أنا اللي متبرع ليها علشان هي أساس البيت».

«عيسى» تبرع لزوجته بكليته لإنقاذها

وأضاف «عيسى» أن أسرة زوجتي والأطباء كانوا مبهورين بموقفه الذي لا يراه موقفا غريبا لأن القرآن الكريم قال «وجعلنا بينكم مودة ورحمة»، مشددا على أنه غلب مصلحة الأسرة على مصاحتة الشخصية لأن الأم هي التي تربي الأبناء الثلاثة ووجودها أهم من الأب الذي يخرج لكسب لقمة العيش ولا يجلس مع الأولاد ولا يهتم بهم مثل أمهم.

وأوضح «عيسى» الذي يعمل على عربة ساندوتشات في مدخل مدينة أشمون بالمنوفية، أن وقت العملية كان صعبا لأننا سنبتعد عن الأولاد فترة من الوقت، ولكن كانت ظروفهم النفسية صعبة وكان هذا هو الحل، مؤكدا على أن العملية نجحت وحدث بعدها انتكاسة بسيطة ولكن الأمور كانت بخير بعدها، «زوجتي ستتلقى علاجا طول عمرها للحفاظ عليها»، مؤكدا على أنه لم يتردد مطلقا للتبرع لها بكليته ولكنه كان مصمما على ذلك حفاظا عليها «الأسرة أهم مني أنا شخصيا والحمد لله عايشين في سعادة».

رسائل طمأنة لمن يريد أن يتبرع بكليته

وطمأن «عيسى» في كل من يريد أن يتبرع لزوجته أو أحد من أسرته سواء بكلى أو بفص كبد، «متخافش لأن ربنا بيعوضك الصحة صحتين»، لأن الله يقول «ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا»، موضحا أن البعض قد يتخوف من القرار ولكنه في النهاية يصب في مصلحة الأسرة، «الحمد لله زوجتي بخير وأولادي ودي أهم حاجه في الدنيا».