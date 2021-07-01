جامعة بنها توجه الشكر للكليات المشاركة بحياة كريمة بشبين القناطر

وجه مجلس جامعة بنها في جلسته الأخيرة، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور جمال سوسة، المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الشكر إلى عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والإداريين المشاركين في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بقرى مركز شبين القناطر، خلال الفترة الماضية.

وقال «الجيزاوي» إنه مع انطلاق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرى مركز شبين القناطر في محافظة القليوبية، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير القرى المصرية، استعدت جامعة بنها، من خلال قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، للمشاركة في المبادرة، وذلك بالتنسيق مع اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، ومنسق مؤسسة «حياة كريمة» بالقليوبية، مشيراً إلى أنه تم إطلاق جولات لرصد احتياجات القرى ومتطلبات تنميتها، من أجل توظيف إمكانيات الجامعة في تحقيق هذه الاحتياجات على أرض الواقع.

ومن جانبه، أكد الدكتور جمال سوسة، المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة والكليات قد وضع آلية المشاركة في مبادرة «حياة كريمة»، لتطوير قرى مركز شبين القناطر، من خلال تنظيم قوافل طبية وبيطرية وزراعية وإرشاد صحي، ورصد للملوثات البيئية وتثقيفية للأهالي بقرى المبادرة، إلى جانب إطلاق قوافل رياضية بمراكز الشباب للتعريف بأهمية ممارسة الرياضة والأنشطة الرياضية.

وأضاف أنه تم تحديد دور الكليات والقطاعات للمشاركة في المبادرة، والتي تتضمن توفير الخدمات المختلفة للأهالي، وتطوير مشروعات البنية الأساسية، وتجميل مداخل القرى، من خلال كليات الهندسة والتربية النوعية وطلاب كلية الفنون التطبيقية، الذين قاموا بمجهودات كبيرة ضمن مشروعات تخرجهم هذا العام.

كما لفت «سوسة» إلى أن كلية التجارة شاركت بعقد ندوات عن المشروعات الصغيرة ودراسات الجدوى، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت تنظيم حملات طرق أبواب وقوافل متنوعة، شارك فيها نخبة من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب بمختلف كليات الجامعة.