«أشرف ومحمد» صيادين هواة: أكبر سمكة رزقنا بها كان وزنها 108 كيلو

على شاطئ «الرياح المنوفي»، بمركز أشمون، يجلس الشباب والصيادون الهواة لاصطياد الأسماك، هن طريق «السنارة»، وبعضهم ينتقل بين قري الجيزة وأشمون، مستخدمين «معدية»، لنقل المواطنين بين المحافظتين، يجلسون علي الشاطئ مستغلين نقاء الجو وجمال المنظر الطبيعي وجمال مياه نهر النيل .

108 كيلو.. أكبر سمكه اصطدها صياد هاوي في المنوفية

أشرف عادل، أحد شباب قرية ابو غالب التابعة لمحافظة الجيزة، يمارس هواة الصيد منذ صغر سنه برفقة شقيقه، مشيرا إلى أن الصيد يعلم الصبر والبعد عن المشاكل، موضحا أنه يصطاد يومين أو ثلاثة أيام في الأسبوع، حيث يمر عبر المعدية إلي البر الثاني من الرياح المنوفي للصيد في نطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية .

وأضاف لـ«الوطن»، أن أكبر سمكة إصطادها كانت 108 كيلو، وأخري كانت 50 كيلو، موضحا أن أنواع السمك تختلف من مكان لآخر ومن وقت لآخر، ففي بعض الأوقات نصطاد سمك البلطي، وفي أوقات أخري نصطاد سمك «القراميط»، مؤكدا أن كمية الاسماك التي يصطادها برفقة صديقه تختلف من يوم لآخر: «كلها رزق من ربنا، أوقات بنصطاد سمك كتير وأوقات بنصطاد كمية صغيرة، وأوقات مش بتلاقي».

وأوضح، أنهم يواجهون كصيادين هواه مشاكل من قبل صيادي المراكب، فبعضهم يلقي الأشجار والاكياس علي شواطئ الرياح المنوفي لعرقلة صيد الأسماك من قبل الصيادين الهواة، مؤكدا أن الهواية ليس هدفها اصطياد كمية أسماك وإنما التعود علي الصبر والاستماع بالصيد لأنها متعة كبيرة جدا .

من جانبه قال محمد، الشقيق الأصغر لأشرف، أنهم يمران عبر المعدية من الجيزة إلي أشمون للصيد، مؤكدا أنهم يقومون بالصيد في وقت الفراغ للإستمتاع بصيد الأسماك، موضحا أن السمكة التي يتم اصطيادها أقل من ربع كيلو يقومون بإلقائها في المياه مرة أخري للحفاظ علي الأسماك الصغيرة حفاظا علي الثروة السمكية .