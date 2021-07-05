«الصحة»: انطلاق مبادرة رئاسية للكشف عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة

صرح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه يحب أن يبث بشرى سارة للمواطنين، بانطلاق مبادرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى حديثي الولادة وتقديم العلاج لهم بالمجان.

وقال «مجاهد»، خلال مداخلة هاتفية، الأحد، مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة ON، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، إن الهدف من تلك المبادرة حماية المواليد من الإصابة بمجموعة كبيرة من الأمراض الوراثية يمكن علاجها بكل حال اكتشافها مبكرا بوضع خطوط علاجية وبرامج غذائية للطفل تمنع تطور مرضه الوراثي ووصوله إلى مراحل متأخرة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أن هذه المبادرة تستهدف 19 مرضا وراثيا، وتم مؤخرا تجهيز 7 مراكز على مستوى الجمهورية خاصة بهذه المبادرة، على أن إجراء المسح الطبي لحديثي الولادة بحضانات الأطفال على مستوى جميع مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية والقطاع الخاص والمراكز الطبية.

وأوضح أن أي طفل سيولد بمستشفى قطاع خاص أو حكومي، سيخضع لهذا المسح الطبي، مشيرا إلى أن هذا الكشف عبارة عن عينة تأخذ من كعب الطفل ويتم تحليلها وإذا كانت النتيجة إيجابية، يخضع بعد ذلك لتحليل تأكيدي وإذا ثبت إيجابية تحليله من جديد، سيحول بشكل مباشر وفوري لتلقي العلاج اللازم.

وأعلن أنه تم إنشاء منظومة إلكترونية لتسجيل البيانات الخاصة بكل طفل بداية من سحب العينة ونتيجة الفحوصات وحتى المتابعة الدورية لكل الأطفال المصابين، مؤكدا من جديد أن المبادرة تنطلق خلال شهر يوليو الجاري.