الأرصاد تبشر المواطنين: انخفاض طفيف في الحرارة والعظمى 36 بالقاهرة

نشرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية بيانًا عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن حالة الطقس اليوم الاثنين.

أعلنت الهيئة أن طقس اليوم الاثنين، يشهد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة، ليسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة 36 درجة، وإن ظل الإحساس بها أعلى من ذلك نظرا لارتفاع نسبة الرطوبة.

وأضافت الهيئة أنه يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، كما أن هناك نشاط رياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الاثنين

القاهرة 36 24

الإسكندرية 30 23

وادي النطرون 33 23

طنطا 35 24

شبين الكوم 36 24

دمنهور 33 24

بلطيم 30 25

مطروح 29 23

السلوم 30 22

سيوة 36 21

بورسعيد 31 24

دمياط 30 24

الزقازيق 37 24

المنصورة 36 24

الإسماعيلية 37 25

السويس 36 25

العريش 31 24

رفح 31 23

رأس سدر 35 24

نخل 33 18

نويبع 37 26

طابا 34 22

كاترين 33 17

الطور 35 24

شرم الشيخ 38 29

الغردقة 38 28

مرسى علم 38 28

الفيوم 37 25

بني سويف 37 25

المنيا 36 25

أسيوط 38 25

سوهاج 39 26

قنا 40 26

الأقصر 40 27

أسوان 41 28

إدفو 42 28

أبو سمبل 41 30

الوادي الجديد 40 26

شلاتين 39 32

أبو رماد 38 26

حلايب 36 28

رأس حدربة 36 28