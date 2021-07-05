العالم يقترب من تسجيل 4 ملايين وفاة بـ«كورونا»

بلغ إجمالي إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» عالميا، إلى 184550333 حالة، فيما ارتفعت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى3993186 حالة، بينما بلغت حالات الشفاء من الفيروس إلى 168897469 حالة.

ارتفاع إجمالي وفيات كوريا الجنوبية إلى 2028 حالة

وأعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم، تسجيل 711 إصابة جديدة بـ«كورونا» و حالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 160795 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات في البلاد إلى 2028 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

ارتفاع إجمالي إصابات البرازيل إلى 18769808 حالة

وفي البرازيل، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 27783 حالة إصابة بالفيروس، و 830 وفاة في الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 18769808 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 524417 حالة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكان عشرات الآلاف من البرازيليين، تظاهروا في أنحاء البلاد ضد رئيس البلاد جايير بولسونارو، الذي يخضع لتحقيق أولي بشبهة تجاهل محاولة فساد في صفقة شراء لقاحات مضادة للفيروس.

انتشار سلالة «دلتا» الهندية من «كورونا» في معظم أنحاء إيران

وفي إيران، انتشرت سلالة «دلتا» الهندية من «كورونا» في معظم أنحاء إيران، لا سيما العاصمة «طهران»، وقال «المركز الوطني الإيراني لمكافحة الفيروس»، أمس الأحد، إن «دلتا» دخلت إيران من حدودها الشرقية والجنوبية الشرقية وأدى إلى تزايد في عدد الحالات.

وأشار المتحدث باسم المركز، علي رضا رئيسي، إلى أنه بالنظر إلى الطبيعة شديدة العدوى لـ«دلتا»، فإنه يمكن أن يزيد من حالات الإصابة ودخول المستشفيات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية »إسنا».

وكانت السلطات الصحية الإيرانية، وضعت في وقت سابق، ما لا يقل عن 92 مدينة إيرانية، لا سيما طهران، في حالة تأهب من اللون الأحمر و183 من اللون البرتقالي، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

وفي تركيا، سجلت السلطات الصحية، أمس الأحد، 4418 حالة إصابة جديدة بالفيروس و50 حالة، وفاة ليرتفع إجمال يالإصابات بـ«كورونا» إلى 5444786 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 49924 حالة وفاة

ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في تونس إلى 443631 حالة

وفي تونس، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، امس الأحد، تسجيل 4686 إصابة جديدة بـ«كورونا» و116 وفاة، ليصل مجموع الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 443631 حالة، فيما وصلت حصيلة الوفيات إلى 15377 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته إذاعة «موزاييك» التونسية.

وأوضحت المتحدثة الرسمية باسم اللجنة العلمية لمواجهة كورونا، جليلة بن خليل، إن الحالة الوبائية، صعبة جدا ولم تشهدها تونس منذ بدء الفيروس في مارس من العام الماضي، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وقالت بن خليل، إن نسبة إيجابية التحاليل مرتفعة وتتراوح بين 30 و50% بمختلف المناطق التونسية، مشيرة في لقاء، إلى أن السبب الرئيسي هو عدم تطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة للتصدي للفيروس، وخاصة ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وتفادي التجمعات.

ارتفاع إجمالي إصابات «كورونا» في الجزائر إلى 141471 حالة.. بينها 31 حالة بـ«دلتا» الهندية

وفي الجزائر، سجلت وزارة الصحة، أمس الأحد، 464 إصابة جديدة بالفيروس و 10 وفيات و تماثل 356 مريضا للشفاء خلال الساعات الـ 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 141471 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات جراء الإصابة بـ«كورونا»، إلى 3755 حالة، بينما بلغت حصيلة الشفاء من الفيروس 98387 حالة.

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية، في بيان، إلى 17 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة، فيما سجلت 17 ولاية من حالة واحدة إلى 9 حالات، كما أحصت 14 ولاية أخرى أكثر من 10 حالات، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الجزائرية.

من جانبه، أعلن «معهد باستور» في الجزائر عن تسجيل 7 حالات جديدة من سلالة «دلتا» الهندية، ليرتفع إجمالي الإصابات بالسلالة إلى 31 حالة منذ 3 مايو الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس»

ارتفاع إجمالي إصابات لبنان إلى 545570 حالة

وفي لبنان، سجلت السلطات، 207 إصابات جديدة بالفيروس وحالتي وفاة، ليرتفع إجمالي إلى الإصابات، إلى 545570 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات في البلاد، إلى 7861 حالة.

وفي العراق، بدأت وزارة الصحة، أمس الأحد، بتنفيذ خطة للتطعيم ضد «كورونا» في مؤسسات الدولة وخاصة التي تشهد ازدحاما كبيرا، وقال مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة رياض الحلفي، لوكالة الأنباء العراقية «واع»، إن الوزارة بدأت بتنفيذ الخطة في الكرخ التي تقع على الجانب الغربي للعاصمة العراقية «بغداد» وخصصت الفرق والمشرفين عليها.

ارتفاع إجمالي الوفيات في قارة إفريقيا إلى 145742 حالة

إفريقيا، قالت «المراكز الإفريقية للسيطرة على الأمراض»، التابعة للاتحاد الإفريقي، إن إجمالي إصابات «كورونا» في القارة السمراء، وصل حتى بعد ظهر أمس الأحد، إلى 5637941 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 145742 حالة، فيما بلغ مجموع حالات التعافي من «كورونا»، 4899495 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وفي الهند، قالت شركة «باناسيا بيوتيك» الهندية، أمس الأحد، إنها حصلت على رخصة تصنيع لإنتاج لقاح «سبوتنيك 5» الروسي المضاد لـ«كورونا»

ويكشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم، خططه لرفع آخر القيود الصحية في إنجلترا اعتباراً من 19 يوليو الجاري، وسيدعو مواطنيه إلى أن يتعلموا التعايش بحذر مع «كورونا»، وفاق لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

وأوضح جونسون، أنه اليوم سيقدم الطريقة التي ستستعيد بها البلاد الحريات، مشددا على أن «كورونا» لم تنته وأنه سيتعين على السكان تعلم التعايش مع الفيروس.

وكان مقررا رفع القيود في 21 يونيو الماضي، غير أن هذا الموعد أرجئ شهراً بسبب انتشار سلالة «دلتا» الهندية من الفيروس، الشديدة العدوى والتي باتت تمثل حاليا غالبية حالات الإصابة الجديدة في المملكة المتحدة.