استلام موقع أكبر محطة مياه مرشحة بأشمون ضمن «حياة كريمة»

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في المنوفية، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، الخطوات الفعلية لتنفيذ أكبر محطة مياه مرشحة بمركز أشمون، حيث تم استلام الموقع الذي جرى الموافقة عليه وتخصيصه لإقامة أكبر محطة مياه مرشحة بمركز أشمون، وذلك بحوض الجزيرة رقم 12 زمام قرية «أبو عوالي» التابعة للوحدة المحلية بـ«جريس»، وذلك على مساحة 11 فدانا و12 قيراطا و 16 سهما، ضمن مبادرة «حياة كريمة» في المنوفية.

وأكد رئيس مدينة أشمون، المتابعة المستمرة لجميع المشروعات التي يجري تنفيذها ضمن مبادرة «حياة كريمة» بمركز أشمون، لتحقيق أقصى استفادة من المبادرة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ورفع مستوى الحياة المعيشية لهم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلال الاستمرار في التدعيم الكامل لمشروعات البنية التحتية بجميع القري من خلال المبادرة، مؤكدا ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتذليل كافة العقبات للانتهاء من تنفيذ مشروعات المبادرة للارتقاء بمستوى الخدمات للمواطنين بمركز أشمون.

وأوضح بيان الوحدة المحلية بأشمون، أن هذه الأرض كانت تتبع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وجرى تخصيصها لإنشاء محطة مياة مرشحة جديدة لخدمة أهالي مركز أشمون، في إطار حرص اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، علي سرعة تنفيذ جميع مشروعات المبادرة وتوفير خدمات البنية التحتية وخصوصا قطاع المياه والصرف الصحي باعتبارهم أهم المرافق الحيوية التي تهم المواطن والنهوض بمستوي الخدمات المقدمة له .

قافلة مائية في قري مركز أشمون

علي صعيد مختلف، استضافت الوحدة المحلية بسمادون التابعة لمركز أشمون، القافلة المائية التي أطلقتها شركة المياه والصرف الصحي بالمنوفية، وذلك بمقر مركز شباب سمادون لتوعية المواطنين بكيفية الاستخدام الآمن للمياه والصرف الصحي، بمشاركة عدد من المسؤولين، ووعدد كبير من أهالي وشباب قرية سمادون والقري المجاورة.

وتضمنت محاور عمل القافلة انتشار فريق عمل المعامل لرفع عينات من مياه الشرب، وتواجد ممثلا لخدمة العملاء لبحث وشرح كيفية فتح ملفات للاشتراكات الجديدة، وعمل لقاءات جماهيرية بمقر القافلة، وحملات لطرق الأبواب والتوعية الميدانية بالقرية، عمل ورشة لتعليم السباكة الخفيفة للسيدات بمقر القافلة، وتوعية أهالي قرى المبادرة بأهمية المياه وترشيد استهلاكها والحفاظ على المجاري المائية.