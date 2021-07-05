أسعار الجمال في مصر 2021.. يبدأ سعره من 16 ألف جنيه

تزامنًا مع قدوم عيد الأضحى، يبحث الكثيرون عن سعر الأضاحي، وبالأخص أسعار الجمال في مصر 2021، بالإضافة إلى العجول والخرفان وغيرها من الحيوانات التي يضحي بها المسلمون خلال أيام العيد.

وفي هذا الإطار تستعرض «الوطن» أسعار الجمال في مصر 2021، بالإضافة إلى سعر الأضاحي المختلفة، في إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، والتي جاءت كالآتي.

أسعار الجمال في مصر 2021

ويبدأ سعر الجمل الحي من 16 ألف جنيه، ويتراوح بين 20 أو 22 أو 25 أو 30 ألف جنيه، حسب الحجم والوزن.

ويختلف السعر حسب نوع الجمل، سواء كان سوداني أو الإثيوبي والصومالي، ويمكن الحصول على اتفاق جيد من خلال شراؤها من الأسواق المخصصة، ومنها سوق برقاش بمحافظة الجيزة، أو سوق دراو أو سوق بلبيس، وهناك سماسرة خصيصًا له.

أسعار الأضاحي في مصر 2021

سعر الكيلو جرام قائم حي لحم الضأن أسواني.. 60 و70 جنيهًا، مقابل 55 – 60 العام الماضي.

وسعر قائم الكيلو جرام من سعر لحم الضأن «البرقي» من مرسى مطروح 75 جنيهًا.

وسعر قائم كيلو جرام من لحم الضأن الفلاحي والسعيد والصعيدي، 65 جنيهًا.

سعر كيلو جرام «نعجة» أنثى الخروف نحو 60 جنيهًا.

وجاء سعر كيلو جرام من لحم الضأن السوداني الأقل، نحو 58 جنيهًا.

سعر كيلو جرام ماعز نحو 55 جنيهًا.

وارتفع سعر كيلو جرام من العجول قائم نحو67 جنيهًا، مقابل 55 جنيهًا.

سعر الجدي يتراوح من 2000 جنيه إلى 3000 جنيه.

سعر الماعز من 1300 جنيه إلى 2000.

سعر النعجة من 2000 إلى 3000 جنيه.

سعر الخروف من 3000 إلى 5000 جنيه.

سعر العجل الحي المستورد من 15 ألف إلى 25.

سعر العجل البلدي من 20 ألف إلى 35.