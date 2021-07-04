حظك اليوم الأحد 4-7-2021 برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج القوس يعرف بنشاط عقله وجسده، إذ يُحب تعلم المواضيع الجديدة حتى إن كانت بعيدة عن اهتماماته، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل الإيجابي يجعلك مُصرًا على صُنع المعجزات، وتنجح في توظيف جهودك جيدا، بشرط أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

عطارد في مواجهة برجك، وعليك أن تدرس كل كلمة قبل أن تتفوه بها، ولا تتسرع في قراراتك وردود أفعالك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شيرين سيف النصر، ويوافق تاريخ ميلادها 27 نوفمبر.