رئيس التحرير

محمود مسلم

القصة الكاملة لواقعة اتهام صياد باغتصاب جارته «الخرساء» في الدقهلية

كتب:

صالح رمضان
07:05 ص | الثلاثاء 06 يوليو 2021
اغتصاب أرشيفية

اغتصاب أرشيفية

اتهمت ربة منزل من متحدي الإعاقة «صماء وبكماء» بقرية «الرودة» مركز المنزلة بمحافظة الدقهلية، جارها، صياد، بالتعدي عليها جنسيا وحررت محضرا ضده بمركز شرطة المنزلة، وبضبطه أنكر تعديه عليها دون رغبتها وأن ذلك حدث برغبتها حال توجهه لمسكنها لمطالبتها برد مبلغ مالي سبق اقتراضها منه وأنها طلبت من مبلغ آخر نظير معاشرتها وحال رفضه حدثت بينهما مشادة على إثرها قامت بالصراخ ففر هاربا خشية الفضيحة، وتم استدعاء مدرس بمدرسة الصم واليكم  لترجمه إشارة لغة الإشارة للمُبلغة، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم.

ورود بلاغ من متحدية الإعاقة باتهام جارها

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنزلة من المدعوة «ثناء .م. م» 46 عاما، ربة منزل «صماء وبكماء» وتتحدث بلغة الإشارة ومقيمة قرية «الرودة» دائرة المركز وأبلغت بتضررها من جارها المدعو «حسن.م. ال»، 43 عاما، صياد، ومقيم بذات القرية، لقيامه بالتعدي عليها جنسيا حال تواجدها بمسكنها.

القبض على المبلغ ضده ونفي الاغتصاب

تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته أنكر تعديه جنسيا عليها دون رغبتها وزعم أن ذلك حدث برغبتها حال توجهه لمسكنها لمطالبتها بمبلغ مالي سبق اقتراضها منه إلا أنه فوجئ بمطالبتها بمبلغ آخر نظير المعاشرة وحال رفضه حدثت بينهما مشادة على إثرها قامت بالصراخ ففر هاربا خشية الفضيحة.

وجرى استدعاء المدعو «إبراهيم محمد إبراهيم حسن»، 47 عاما، مدرس بمدرسة الصم والبكم، ومقيم بندر الكردی لترجمة ما قررته المبلغة بلغة الإشارة.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 1880 لسنة 2021 إدارى مركز شرطة المنزلة، وجارٍ استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.

اقرأ المزيد:

تفاصيل مقتل مسجل خطر بسبب محاولته اغتصاب ربة منزل حامل بالمنوفية

مصدر أمني ينفي اغتصاب ربة منزل أمام زوجها لإذلاله بالجيزة: اتصالحوا

من بولاق للمنوفية.. قصة اغتصاب ربة منزل وابتزازها بنشر فيديو للجريمة

النيابة تتحفظ على أدوات تصوير استخدمها عاطل لتوثيق اغتصاب ربة منزل

تفاصيل اغتصاب ربة منزل بكفر شكر: 3 طلاب اعتدوا على "ياسمين" في مزرعة

إخلاء سبيل موظف من تهمة اغتصاب ربة منزل في شبرا

ربة منزل تتفق مع عشيقها على اغتصاب نجلها في البحيرة

ضبط مجند بتهمة محاولة اغتصاب ربة منزل في أكتوبر