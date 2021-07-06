القصة الكاملة لواقعة اتهام صياد باغتصاب جارته «الخرساء» في الدقهلية

اتهمت ربة منزل من متحدي الإعاقة «صماء وبكماء» بقرية «الرودة» مركز المنزلة بمحافظة الدقهلية، جارها، صياد، بالتعدي عليها جنسيا وحررت محضرا ضده بمركز شرطة المنزلة، وبضبطه أنكر تعديه عليها دون رغبتها وأن ذلك حدث برغبتها حال توجهه لمسكنها لمطالبتها برد مبلغ مالي سبق اقتراضها منه وأنها طلبت من مبلغ آخر نظير معاشرتها وحال رفضه حدثت بينهما مشادة على إثرها قامت بالصراخ ففر هاربا خشية الفضيحة، وتم استدعاء مدرس بمدرسة الصم واليكم لترجمه إشارة لغة الإشارة للمُبلغة، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم.

ورود بلاغ من متحدية الإعاقة باتهام جارها

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنزلة من المدعوة «ثناء .م. م» 46 عاما، ربة منزل «صماء وبكماء» وتتحدث بلغة الإشارة ومقيمة قرية «الرودة» دائرة المركز وأبلغت بتضررها من جارها المدعو «حسن.م. ال»، 43 عاما، صياد، ومقيم بذات القرية، لقيامه بالتعدي عليها جنسيا حال تواجدها بمسكنها.

القبض على المبلغ ضده ونفي الاغتصاب

تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته أنكر تعديه جنسيا عليها دون رغبتها وزعم أن ذلك حدث برغبتها حال توجهه لمسكنها لمطالبتها بمبلغ مالي سبق اقتراضها منه إلا أنه فوجئ بمطالبتها بمبلغ آخر نظير المعاشرة وحال رفضه حدثت بينهما مشادة على إثرها قامت بالصراخ ففر هاربا خشية الفضيحة.

وجرى استدعاء المدعو «إبراهيم محمد إبراهيم حسن»، 47 عاما، مدرس بمدرسة الصم والبكم، ومقيم بندر الكردی لترجمة ما قررته المبلغة بلغة الإشارة.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 1880 لسنة 2021 إدارى مركز شرطة المنزلة، وجارٍ استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.