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حظك اليوم الأربعاء 7-7-2021 برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:06 ص | الأربعاء 07 يوليو 2021
حظك اليوم برج الدلو

حظك اليوم برج الدلو

لمواليد برج الدلو شخصية مستقلة ومختلفة، ويرفضون دائما ما يفرض عليهم، في الوقت ذاته يتصفون بالعند الشديد، الأمر الذي عادة ما يسبب لهم العديد من المشاكل، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر وعطارد بمنزلك الخامس يعدانك بدعم الكثيرين وتنجح في أن تعطي انطباعا جيدا عن نفسك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

رغم التشوش، الوضع الفلكي داعم ويمنحك ذلك كل النشاط والطاقة العاطفية والحب.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان مروان خوري، ويوافق تاريخ ميلاده 3 فبراير.

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