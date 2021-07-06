عزة مصطفى لـ«آبي أحمد»: بلاش تلعب بالنار وتداري على فشلك.. لن نتنازل

شنت الإعلامية عزة مصطفى، هجومًا حادًا على آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، بعدما أعلنت أديس أبابا أمس، بدء الملء الثاني للسد رسميًا، قبل أن تنعقد جلسة مجلس الأمن الخميس المقبل، موضحة أن الدولة المصرية جاهزة للتعامل مع إثيوبيا لو لم تتوافق مع مصر، فالموقف المصري ثابت وهو الحفاظ على حقوق مصر المائية.

مصر لم ولن تتنازل عن حقها المائي

وأضافت «مصطفى»، خلال تقديمها برنامج «صالة التحرير»، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أنه لا يجب على آبي أحمد، أن يلعب بالنار في هذه القضية، فإذا كان آبي أحمد جاهزا للتحرك بشكل أحادي، ومستمر في التعنت، فإن الدولة المصرية جاهزة للتعامل مع التداعيات السلبية لتحركه الأحادي، حيث إن مصر لم ولن تتنازل عن حقها المائي.

الموقف المصري واضح وصريح وهو الحفاظ على حقوق مصر المائية

وتابعت غاضبة: «مفيش ومش هايحصل إن مصر تتنازل عن حقوقها»، موجهه حديثها لأبي أحمد: «لو انت بتشتغل ملف السد الإثيوبي من أجل التغطية على فشلك.. في إدارة اثيوبيا.. وتستغل الملف للتغطية على مشاكلك الداخلية.. فانت تلعب بالنار»، كما أن الموقف المصري واضح وصريح وهو الحفاظ على حقوق مصر المائية وعدم تقديم أي تنازلات.

رسالة عزة مصطفى للمجتمع الدولي

كما وجهت عزة، رسالة للمجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الآمن: «إذا كان المجتمع الدولي غير قادر على إيقاف التعنت الأثيوبي فالشعب المصري كله بجانب الدولة المصرية والرئيس المصري ويؤيد ويدعم الرئيس السيسي في أي قرار يراه للحفاظ على حقوق مصر».