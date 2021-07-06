«الجيزاوي» يتلقى تقريراً حول التبادل الطلابي بطب بنها

تلقى الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، تقريراً من الدكتور مصطفى القاضي، عميد كلية الطب، اليوم الثلاثاء، حول فعاليات التبادل الطلابي والتدريب العملي للطلاب الأجانب من خارج مصر، ضمن برنامج التبادل الطلابي الخاص بالجمعية العلمية الطلابية بكلية الطب.

تضمن التقرير أن 4 طلاب من جنسيات مختلفة تلقوا تدريباً إكلينيكياً في أقسام الباطنة العامة بمستشفيات بنها الجامعية، والمرور على الحالات بالوحدة الثانية والثالثة، وذلك بالتعاون مع أطباء قسم الباطنة، وسوف يستمر التدريب على مدار شهر يوليو الجاري.

من جانبه، أكد الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على تبادل الخبرات بين كلية طب بنها وكليات الطب بالدولة المختلفة لتلقي التدريب داخل الأقسام الطبية بالمستشفيات الجامعية.

وأضاف الدكتور محمد جودة، وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، أنه يتم وضع جدول زمني للطلاب للتدريب داخل أقسام الكلية والمستشفى الجامعي بهدف إكسابهم المعارف والمهارات العملية في مجال العلوم الطبية.

في وقت سابق، عقدت كلية التربية بجامعة بنها، برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس الجامعة وحضور الدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة إيمان عبد الحق، عميد كلية التربية، ندوة عن مساهمة الكلية فى مشروع محو الأمية بقرى مركز شبين القناطر، ضمن مبادرة حياة كريمة.

جاء ذلك بحضور فادي سالم، المنسق العام لمبادرة حياة كريمة بالقليوبية، وأشرف بدوي، مدير فرع هيئة تعليم الكبار بمحافظة القليوبية، والدكتور عبد الحميد شعلان، مدير مركز تعليم الكبار بالجامعة ووكلاء كلية التربية.