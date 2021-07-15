حظك اليوم الخميس 15-7-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

يحرص الكثير من القراء على متابعة علم الفلك والأبراج لمعرفة ما يخبرهم به برجهم الذي ينتمون إليه يوميًا، لذا تقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها خدمة حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وهي خدمة يومية لمعرفة حظ برجك، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 15-7-2021 على الصعيد المهني

تواجه اليوم مسائل دقيقة وحساسة، فلا تبحثها بعصبية وعليك أن تنظم وقتك وجهدك، ولا تعلن خططك.

حظك اليوم برج الحمل 15-7-2021 على الصعيد العاطفي

القمر ونبتون في وضع متنافر.. لا تتحرك بسرعة حفاظا على سلامتك وتأن في أقوالك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل، الفنان فضل شاكر، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 15-7-2021 على الصعيد المهني

يمدك الفلك بطاقة ويقظة هائلة وعليك أن تحسن استغلالها وتوظيفها.

حظك اليوم برج الثور 15-7-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يعمل اليوم لصالحك ويغمرك بالرومانسية وبدفء المشاعر.

ومن أبرز مشاهير برج الثور، المصارع الأمريكي جون سينا، ويوافق تاريخ ميلاده 23 أبريل.

حظك اليوم برج الجوزاء 15-7-2021 على الصعيد المهني

القمر معاكس في منزل العائلة مما يجعلك متحفزا، حاول أن تتحكم في انفعالاتك وعنادك وعليك بالصبر.

حظك اليوم برج الجوزاء 15-7-2021 على الصعيد العاطفي

انتبه اليوم ولا تدع شعورك بالملل يجعلك تهدم روابط متينة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء لاعب ليفربول الإنجليزي ونجم منتخب مصر الدولي محمد صلاح ويوافق تاريخ ميلاده 14 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 15-7-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يساعدك على إثبات أنك الشخص المثالي للقيام بالواجب باقتدار.

حظك اليوم برج السرطان 15-7-2021 على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد في برجك والفرصة سانحة للقاءات اجتماعية وعاطفية تسعدك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نيكول سابا، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يونيو.

حظك اليوم برج الأسد 15-7-2021 على الصعيد المهني

القمر ونبتون متنافران في منزلي المال وعليك أن تراجع خطواتك العملية، وتدرس جيدا حالتك المادية قبل اتخاذ أي قرار.

حظك اليوم برج الأسد 15-7-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك تعدك بمشاعر حلوة وطاقة وأوقات ممتعة.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة هبة مجدي، ويوافق تاريخ ميلادها 28 يوليو.

حظك اليوم برج العذراء 15-7-2021 على الصعيد المهني

الشمس وعطارد في منزل الأصدقاء يساعدانك اليوم على تحقيق النجاح ويمنحانك قدرة كبيرة على الإقناع.

حظك اليوم برج العذراء 15-7-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يجعلك اليوم تخطف القلوب وتخلب الوجدان بسحرك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الممثلة آثار الحكيم ويوافق تاريخ ميلادها 24 أغسطس.

حظك اليوم برج الميزان 15-7-2021 على الصعيد المهني

القمر ونبتون متنافران في منزلي الصحة وعليك اليوم أن تراجع سلوكك الصحي وأن تركز على ما يفيدك، ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.

حظك اليوم برج الميزان 15-7-2021 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تتكلم فقط مع من تثق بهم، ولا تعلن خططك وأخبارك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة روبي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 15-7-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. يمكنك اليوم أن تقوم بتنمية أعمال وقد يمنحك المخلصون المساندة والنصائح الثمينة فاستفد منها ولا تعاند.

حظك اليوم برج العقرب 15-7-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر في منزل الأصدقاء يساعدك على التألق ويمنحك أدوات السعادة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان أحمد الفيشاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 11 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 15-7-2021 على الصعيد المهني

القمر ما زال معاكسا وعليك اليوم أن تضع حساسيتك جانبا حتى يمر اليوم بسلام.

حظك اليوم برج القوس 15-7-2021 على الصعيد العاطفي

يطالبك الفلك بالابتعاد عما يثير أعصابك وعليك أن تبقى ساكنا وأن تتعامل بحذر.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة ماجدة الرومي ويوافق تاريخ ميلادها 13 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 15-7-2021 على الصعيد المهني

القمر بمنزل الحظ وتتضاعف ثقتك بنفسك وتهتم بدراسة أمر يشغلك.

حظك اليوم برج الجدي 15-7-2021 على الصعيد العاطفي

تجد اليوم أنك تميل نحو مساعدة من تحب أو من يعانون من الأقارب وتخفف عنهم وترشدك بصيرتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة ليلى علوي، ويوافق تاريخ ميلادها 4 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 15-7-2021 على الصعيد المهني

القمر ونبتون متنافران في منزلي المال وعليك اليوم أن تتوخى الحيطة والحذر إذا أردت تنمية مدخراتك أو ما تملك من أصول.

حظك اليوم برج الدلو 15-7-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس بمواجهة برجك ومن المهم أن تنتبه لمشاعر الطرف الآخر تفاديا للصدام.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة لطيفة، ويوافق تاريخ ميلادها 14 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 15-7-2021 على الصعيد المهني

القمر بمواجهة برجك وعليك اليوم أن تهتم بالرد على الاستفزازات بهدوء وبأسلوب مقنع وبليغ.

حظك اليوم برج الحوت 15-7-2021 على الصعيد العاطفي

تجنب العناد وحاول أن تلبي ما ينتظره الطرف الآخر منك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة يسرا، ويوافق تاريخ ميلادها 10 مارس.