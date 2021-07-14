القصة الكاملة.. المؤبد لشاب مزق جسد والده بسكين في الشرقية

في لحظات معدودة، تحولت مشاجرة بين شاب ووالديه في إحدى القرى التابعة لمركز منيا القمح، بمحافظة الشرقية، إلى جريمة قتل مروعة، قام خلالها الابن العشريني بتمزيق جسد والده، دون رحمه أو شفقة.

مقتل أب على يد ابنه

الجريمة بدأت أحداثها في ليلة مظلمة، بعدما طلب الابن المتهم مبلغاً من المال من والدته، وعندما أخبرته الأم بعدم توافر المبلغ المطلوب معها، تشاجرمعها ابنها، وفور حضور الأب، حاول الدفاع عن زوجته، إلا أن الابن تشاجر معه أيضاً، وتطور الأمر إلى قيامه بإحضار «سكين» من المطبخ وانهال على والده طعناً، حتى سقط غارقاً في دمائه جثة هامدة.

السجن المؤبد للشاب المتهم بقتل والده

وقضت محكمة جنايات الزقازيق، في جلستها اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي، رئيس المحكمة، بمعاقبة الشاب المتهم بقتل والده، بسبب خلافات بينهما في إحدى القرى التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، بالسحن المؤبد.

بلاغ حول واقعة مقتل أب على يد ابنه

تعود أحداث القضية رقم 12433 لسنة 2021 جنيات منيا القمح، والمقيدة برقم 774 لسنة 2021 كلي جنوب الزقازيق، حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد تمكن ضباط مباحث مركز شرطة منيا القمح من ضبط «محمود ر. أ.»، 22 سنة، فلاح، ومقيم بعزبة «النقطة»، التابعة لقرية «ميت بشار»، بدائرة بمركز منيا القمح، بتهمة قتل والده المجني عليه «ربيع أ. ج.»، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، حيث سدد له عدة طعنات نافذة، باستخدام سلاح أبيض «سكين»، إثر تدخل المجني عليه للدفاع عن زوجته، والدة المتهم، بعدما تشاجر المتهم معها بسبب مبالغ مالية.

والدة المتهم تشهد ضده

وأفادت «هانم أ. إ.»، 68 سنة، ربة منزل، مقيمة بعزبة «النقطة»، بمركز منيا القمح، بأنها حال تواجدها بمسكنها رفقة ابنها المتهم، حدث شجار بينهما، وعندما ارتفع صوتهما أثناء المشاجرة، حضر المجني عليه زوجها، وعلى أثر ذلك تشاجر معه المتهم، الذي سارع إلى المطبخ وأحضر «سكيناً»، وطعن والده به عدة طعنات، استقرت إحداها في رقبته، فسقط أرضاً متأثراً بإصابته التي أودت بحياته.

خلافات مالية سبب الجريمة

وتبين من تحريات الشرطة وجود خلافات سابقة بين المتهم والمجني عليه، حول مبالغ مالية، وسبق تعدي المتهم على المجني عليه بطعنه بسلاح أبيض، إثر خلاف بين المتهم ووالدته، وقام بالتعدي عليه ما أدى لوفاته.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وأحالت المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم، بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد.