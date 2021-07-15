ضبط 15 تاجر مخدرات في حملة أمنية بطوخ

شن ضباط مركز شرطة طوخ بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، حملة مكبرة على قرى مركز شرطة طوخ، لضبط تجار المخدرات، استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ، وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية الأمن، أسفرت عن ضبط عددا من البلطجية وتجار المخدرات، وأحيلوا للنيابة التي تولت التحقيق.

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مباحث المخدرات بشن حملة بالتنسيق مع مباحث مركز شرطة طوخ، استهدفت قرى بدائرة المركز، أسفرت عن ضبط عاطلين بحوزتهما 3 قطع سلاح ناري، وعدد من الطلقات النارية، وضبط 15 تاجر مخدرات، بينهم 4 لهم معلومات جنائية، وتحرير 13 قضية مخدرات أخرى، والتحفظ على كميات من الأقراص المخدرة والهيروين والحشيش.

كما تم ضبط 5 قطع سلاح أبيض، وضبط 2 متهمين مطلوب ضبطهما وإحضارهما على ذمة قضايا مشاجرات، وكذلك 3 أشخاص «مراقب هارب»، وتنفيذ 7322 حكما قضائيا متنوعا، وتولت النيابة التحقيق.

ضبط تجار مخدرات بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة بيضاء

وفي وقت سابق، ضبطت مباحث المخدرات بمديرية أمن القليوبية، خلال حملة أمنية مكبرة استهدفت مدينتي شبرا الخيمة وقليوب، 5 تجار مخدرات وبجوزتهم كميات من الهيروين والآيس و3 قطع سلاح أبيض، وأحيلوا للنيابة.

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من ضباط مكتب مكافحة المخدرات، يفيد قيام حملة مكبرة استهدفت مدينتي شبرا الخيمة دائرة قسم ثاني ومركز شرطة قليوب، وأسفرت عن ضبط 3 عاطلين أثناء استقلالهم سيارة بدائرة قسم ثاني شبرا الخيمة، بحوزتهم كمية لمخدري الهيروين والآيس ومبلغ مالي و3 هواتف محمول و3 قطع سلاح أبيض «سكين».

كما تم ضبط عاطلين أثناء استقلاهما دراجة نارية دون لوحات معدنية في قليوب، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على كمية لمخدر الهيروين ومبلغ مالي وهاتفي محمول، وبالكشف عليهما جنائيا تبين أن لهما معلومات جنائية.